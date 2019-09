Organizátor klimatických štrajkov: Popieračom vážnosti klimatickej zmeny by sme nemali dávať rovnaký priestor

Príprava štrajku im trvá aj dva mesiace a ľudia si stále myslia, že sa len chcú uliať zo školy.

10. sep 2019 o 20:49 Diana Husliková

JAKUB ANDACKÝ je jedným z organizátorov klimatických štrajkov Fridays for Future na Slovensku. V rozhovore vysvetľuje, či sú prepojení so zhromaždeniami Za slušné Slovensko, prečo štrajky neboli cez prázdniny a či za organizáciu majú v škole neospravedlnené hodiny.

Jakub Andacký je stredoškolák, má 17 rokov.

Študuje na Gymnáziu na Hubeného ulici v Bratislave.

Pochádza z Bratislavy.

Koncom septembra spoluorganizujete celosvetový štrajk za klímu. Čím sa tento štrajk líši od ostatných?

Greta Thunbergová spomenula, že by tento protest už nemal byť iba študentský. Mali by sa zapojiť aj iní ľudia, z toho dôvodu sme oslovovali nielen stredoškolákov a ľudí z univerzít, ale aj odbory, skautov a pracujúcich.

Posielali sme výzvu zhruba 700 riaditeľom stredných aj vysokých škôl. Bude sa konať v stovkách, možno aj tisíckach rôznych miest po svete. Tentoraz nebude v Bratislave na Námestí Slovenského národného povstania, ale na Námestí slobody.

Čo sa snažíte dosiahnuť?

Z minulých štrajkov to bolo najmä zastavenie ťažby uhlia a mohutnej ťažby dreva v chránených oblastiach. Z globálnych tém tam patrí to najdôležitejšie, a to, aby si politici zvolili riešenie klimatickej krízy za svoju hlavnú prioritu.

Za slušné Slovensko organizuje protest v ten istý deň ako vy. Na facebooku takisto vyzýva ľudí, aby sa zúčastnili aj na vašom pochode. Ako spolupracujete?

Sú to dve separátne akcie. Prvú organizuje doobeda študentské hnutie Fridays for Future, druhá je Za slušné Slovensko, ktorá však nenadväzuje na prvú. Naša spolupráca sa prejavuje navonok tým, že nám požičali aparatúru a pomáhajú s logistikou, ale to je všetko.

Vnímate, že sa v slovenskej mentalite od začiatku štrajkov niečo zmenilo?

Podarilo sa možno aj vďaka nám, ale najmä vďaka aktivistom presadiť akčný plán na premenu Hornonitrianskeho regiónu s tým, že sa ruší ťažba uhlia. Čo sa však týka ostatných vecí, slovenskí politici stále neberú klimatickú krízu vážne a jej riešenie nepatrí medzi ich priority.

Najčastejšou výčitkou mierenou na adresu klimatických štrajkov je, že sa len chcete uliať zo školy.