Správy, ktoré zaujali cudzincov.

6. sep 2019 o 11:15 The Slovak Spectator

1. Natočila dokument o Ficovi aj o Sme. K filmovaniu ju doviedli “morskí cigáni”: When confronted with a different opinion, Fico turned into an answering machine

2. Založili blog o islame. Píšeme o tom, čo bolí, hovoria poľskí blogeri: Poland’s spoonful of sugar for bitter anti-refugee rhetoric

3. Ako neprísť o duševné zdravie, keď odchádzate žiť do zahraničia. V podcaste radí terapeutka: Three things that will improve your mentail health

4. Burza kníh, nočný beh Bratislavou či vegánske hody sa konajú prvý septembrový víkend v hlavnom meste: Top 10 events in Bratislava

5. Vyrábajú “skladačky” do mesta aj do prírody. Slovenská firma vyváža bicykle aj do Mexika a Číny: We should be recognised as technological firms in the first place

6. Emigroval do Spojených štátov, teraz sa vracia na Slovensko s úspešnou technologickou firmou: Slovak develops unique chip of small size and extremely low power requirements

7. Štát nevytvára vhodné podmienky pre rast talentov, hovorí riaditeľ americkej obchodnej komory na Slovensku: Cabinet has missed chance to make fundamental changes

8. Štvanie proti LGBTI menšine na mladých nezaberá, ukázal prieskum: Slovak teenagers would reject political extremist neighbours, says survey

9. Slovenská legislatíva je často nepredvídateľná a nekvalitná, hovoria podnikatelia: Quality instead of quantity. MPs should think about the laws they submit, businesses say

10. Ako zelené strechy ochladzujú rozhorúčenú Bratislavu? Bratislava gets overheated; green roofs may help

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.