Právnik Markízy vysvetľuje, aké väzby má Jankovská na kauzu zmenky

„Ak si myslí, že nič zlé neurobila, končiť svoju politickú funkciu práve zákazom zverejňovania fotografií jej tváre, nie je hodné dôstojnosti sudcu,“ hovorí o Monike JankovskejTOMÁŠ KAMANEC, partner advokátskej kancelárie Paul Q, ktorá zastupuje televíziu Markíza proti firme Mariana Kočnera, ktorá si nárokuje desiatky miliónov eur zo štyroch údajných zmeniek. V rozhovore vysvetľuje, že o zmenkách rozhodovala aj Jankovskej sestra či niekdajšia jej podriadená. „Fakt, že polícia zaistila mobilné telefóny všetkým trom, nateraz ukazuje, že tam vzájomný súvis môže byť,“ hovorí.

V rozhovore sa dozviete O čom rozhodovala Janovskej sestra v súvislosti so zmenkami a ako sa zachovala Jankovská,

prečo sa iná sudkyňa spoľahla na vyhlásenie Ruska, že zmenky sú pravé a neskúmala podpisy,

či Jaroslav Haščák z Penty hovorí pravdu, že zmenky na zníženie ceny za televíznu skupinu CME nepotrebovali,

čo je piata zmenka, s ktorou vyrukoval prokurátor Ján Šanta,

v akom stave sú súdne spory o vyplatenie zmeniek a čo sa stane, ak Kočnera s Ruskom odsúdia.

Aký vplyv mala štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská na kauzu zmeniek TV Markíza?

Polícia podľa médií vzala nielen jej telefón, ale aj mobily sudkýň Zuzany Maruniakovej a Andrey Haitovej. Obe rozhodovali v civilných konaniach o nárokoch, ktoré si zo zmeniek uplatnila firma Mariana Kočnera voči Pavlovi Ruskovi a spoločnosti Markíza Slovakia.

Pani Haitová je sestrou pani Jankovskej. Pani Maruniaková, predtým, než sa stala sudkyňou, pracovala v Jankovskej kancelárii na ministerstve spravodlivosti, keď sa prvýkrát stala štátnou tajomníčkou (v roku 2012, pozn. red.).

Fakt, že polícia zaistila mobilné telefóny všetkým trom, nateraz ukazuje, že tam vzájomný súvis môže byť.

Ako v prípade rozhodovala sudkyňa Maruniaková?

Na Okresnom súde Bratislava V vyhovela žalobe spoločnosti Mariana Kočnera bez toho, aby umožnila znalecky preskúmať pravosť zmeniek v čase, keď ešte boli v súdnej úschove a také skúmanie teda bolo technicky možné. Vôbec nebrala do úvahy odborné vyjadrenia, podľa ktorých na zmenkách nie je podpis Pavla Ruska z roku 2000, ale novší druh podpisu z času, keď už nebol konateľom a nebol oprávnený podpisovať za Markízu.

Andrea Haitová je sudkyňou odvolacieho krajského súdu. Ako v prípade rozhodovala ona?

Než sme vôbec podali odvolanie proti rozhodnutiu Maruniakovej, tak sme dostali informáciu, že odvolanie bude na Krajskom súde v Bratislave pridelené senátu, ktorému predsedá sudkyňa Haitová. Naozaj sa to stalo.

Pani Haitová bola zároveň členkou senátu, ktorý z môjho pohľadu absurdne rozhodol v ďalšom prípade, ktorý súvisí s ďalšou zo zmeniek. Preukázať, či pridelenie odvolania bolo zmanipulované a kýmkoľvek ovplyvnené, je úlohou prokuratúry a polície.

Na druhej strane mediálne informácie, že pani Janovská si s Kočnerom vymenila viac než tisíc správ v spojení s neštandardným priebehom civilných konaní u pani Maruniakovej a Haitovej, vo mne vyvolávajú určité podozrenie.

Prokurátor Ján Šanta v trestnom procese proti Ruskovi a Kočnerovi predložil prepisy správ Kočnera s jeho kumpánom Štefanom Aghom a podnikateľom Norbertom Bödörom, ktoré sa týkajú zmeniek. Váš kolega vtedy bezprostredne reagoval, že potvrdzujú podozrenia, ktoré ste mali o priebehu civilných konaní. V čom konkrétne?

Nechcem komentovať ani zverejňovať obsah správ, ktoré ešte neboli prečítané v trestnom procese. Táto komunikácia však potvrdzuje záujem Mariana Kočnera na výsledku civilných konaní proti Ruskovi a Markíze Slovakia.

Potvrdzuje doteraz predložená komunikácia, že Marian Kočner sa snažil ovplyvňovať sudkyne Maruniakovú a Haitovú v kauze zmeniek?

Takto jednoznačne sa to nateraz nedá povedať, ale vylúčené to nie je. Faktom však je, že zatiaľ nie je v spise založená komunikácia, o ktorej píšu médiá, teda prípadné správy medzi Kočnerom a Jankovskou a prípadné správy sudkýň, ktoré by sa mohli týkať zmeniek.