Nová krajina, nový život. Ako sa s tým vysporiadať?

Americká terapeutka radí ako sa starať o svoje duševné zdravie nielen keď žijete v cudzine.

7. sep 2019 o 6:46 The Slovak Spectator, Anna Fay

Vypočujte si podcast:

Príchod do novej krajiny, v ktorej cudzinec nikoho nepozná, môže byť stresujúcim obdobím pre mnohých. Svoje o tom vie aj Američanka Talley Sjoberg Varney, ktorá žije so svojou rodinou na Slovensku už niekoľko rokov. Dosiaľ žila v piatich krajinách.

Čo je dôležité mať na pamäti, ak si vyberieme život v inej ako domovskej krajine? Ako uľahčiť život deťom, ktoré so svojimi rodičmi často cestujú?

Najdôležitejšie je “zapadnúť” do novej komunity, nájsť si svoj okruh priateľov, objavovať novú krajinu. Školská poradkyňa Varney však prináša viacero tipov ako udržať duševné zdravie nad hladinou.

