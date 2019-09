Prieskum AKO: Najvhodnejším premiérom by bol Pellegrini

Lídra PS Michala Trubana predbehli viacerí.

8. sep 2019 o 11:48 Lucia Praus Krbatová

BRATISLAVA. Najvhodnejším predsedom vlády po budúcoročných parlamentných voľbách by bol podľa väčšiny ľudí súčasný premiér Peter Pellegrini zo Smeru. Myslí si to 26,9 percenta opýtaných. Ukázal to prieskum agentúry AKO pre Hospodárske noviny.

Za ním nasleduje bývalý prezident Andrej Kiska, ktorý založil stranu Za ľudí. Za vhodného premiéra ho považuje 15,2 percenta.

Ako tretí nasleduje líder OĽaNO Igor Matovič so ziskom 5,7 percenta, predseda SaS Richard Sulík so ziskom 5,2 percenta.

Líder najsilnejšej opozičnej dvojkoalície PS/Spolu Michal Truban v meraní prepadol. Za najvhodnejšieho predsedu ho považuje 2,8 percenta. Predbehol ho líder Spolu Miroslav Beblavý, predseda Smeru Robert Fico či Štefan Harabin, ktorý stranu zatiaľ nezaložil.

V prieskume si respondenti vyberali z 15. predložených mien.

