Kancelársky balík žiaci ovládajú slabo, ukázali výsledky testov

IT Fitness Test je najrozsiahlejším testovaním IT zručností na Slovensku.

9. sep 2019 o 12:05 TASR

BRATISLAVA. Žiaci a študenti majú problémy s formátovaním textu, prácou s tabuľkami či inými základnými činnosťami, s ktorými sa budú bežne stretávať v pracovnom živote.

Ukázali to výsledky ôsmeho ročníka IT Fitness Testu, najrozsiahlejšieho testovania IT zručností na Slovensku.

Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer) s ďalšími partnermi IT Fitness Testu.

Najnižšiu priemernú úspešnosť, 36,51 percenta, zaznamenali autori tohtoročného testu v kategórii Kancelárske nástroje. V porovnaní so študentmi a ostatnými zamestnanými dosiahli najlepší výsledok v tejto kategórii učitelia (úspešnosť 59,02 percenta).

V základných IT zručnostiach vidia autori mierne zlepšenie. Zároveň však konštatujú, že je naďalej potrebné sústrediť sa na komplexné prepájanie poznatkov z viacerých oblastí a prepájanie teoretických vedomostí s praktickými zručnosťami.

Zdôrazňujú, že pedagógovia by mali zadávať študentom úlohy a projekty spôsobom, ktorý ich bude motivovať k samostatnosti, dôkladnej analýze problému a kreativite.

Do testu sa tento rok zapojilo 25-tisíc žiakov, študentov a učiteľov zo základných, stredných a vysokých škôl, ale aj ľudí, ktorí si chceli preveriť svoje digitálne zručnosti. Najmladší účastníci mali sedem, najstarší 70 rokov.