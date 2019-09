Otvoril žiakom dvere k chémii, využili to

Marek Tóth učí aj zábavnými pokusmi.

10. sep 2019 o 17:28 Jarmila Horáková

Mladý učiteľ Marek Tóth ukazuje študentom, že aj chémia môže byť zaujímavá a zábavná. Aj za tento príbeh môžete hlasovať v cene verejnosti pre Učiteľa Slovenska.

Marek Tóth vyštudoval učiteľstvo biológie a chémie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Na základnej škole bol jeho obľúbeným predmetom prírodopis a čaro chémie a vôbec učiteľského povolania objavil až na Strednej odbornej škole veterinárnej v Nitre.

Na svedomí to má vlastne jeho triedna učiteľka Komorná, pri ktorej pochopil, na akú profesijnú dráhu sa chce vybrať.

Dnes už päť rokov pôsobí v Základnej škole Rozmarínová v Komárne, má za sebou peripetie začínajúceho učiteľa, ale aj obdobie, v ktorom sa snažil o vytvorenie pozitívneho vzťahu žiakov k predmetu chémia.

Premýšľal, čo by na žiakov zabralo tak, aby u nich vzbudil záujem o „jeho“ predmet. Dnes už vie, že jednou z úspešných ciest môžu byť rôzne zábavné a efektné pokusy na vyučovacích hodinách, ale aj mimo nich, napríklad na chemickej šou.

A vyšlo to, dvere k chémii, ktoré učiteľ Tóth žiakom pootvoril, si postupne začali sami otvárať.

Už študujú chémiu na stredných školách

"Chcel som im ukázať, že aj chémia môže byť zaujímavá, zábavná a odbúrať tak povesť obávaného predmetu," hovorí Marek Tóth.

Vyšlo mu to, vďaka netradičným hodinám a efektným pokusom sa chémia stala obľúbeným predmetom nejedného žiaka na Rozmarínke. Ba keby len to, počas päťročného pôsobenia učiteľa Tótha ako chemikára, sa už pod jeho vedením rozhodlo päť žiakov ďalej venovať chémii na strednej škole.

Treba však dodať, že Rozmarínka patrí medzi školy, ktoré majú moderné vybavenie odborných učební. Získali ho z eurofondov niekdajšieho projektu Dielne.

Pod vedením mladého chemikára Tótha mala škola už aj štyroch zástupcov na celoslovenskom kole biologickej olympiády.

Na vyučovanie s vlastným zvieraťom

Netradičné hodiny však žiaci zažívajú aj na biológii, napríklad šiestaci si mohli priniesť na vyučovanie vlastné zviera a predstaviť ho spolužiakom.

A decká to využili, priniesli psy, mačky a žiačka, ktorá sa venovala chovu športových holubov, ich priniesla do školy dvadsať. Vypustili ich na školskom dvore a odtiaľ odleteli domov. Žiačka, ktorá sa venuje jazdectvu, priviedla do školy koňa a predstavila ho svojim spolužiakom.

U ôsmakov si Tóth vyskúšal medzipredmetový vzťah biológie a chémie. "Po prebraní učiva o sopkách dostali žiaci za úlohu vyrobiť maketu sopky, na ďalšej hodine sme ich vďaka chemickým pokusom nechali vybuchnúť," povedal Tóth. A keďže škola vlastní aj digitálny prístroj MoLab, ktorým sa dá merať produkcia CO2 kvasinkou, žiaci si to odskúšali.

"Na žiakov má takéto vyučovanie neobyčajne silný účinok. Veď čo im už lepšie priblíži učivo ako možnosť si to prakticky vyskúšať a overiť," zdôrazňuje Tóth.

Už počas prvého roka pedagogickej praxe Tóth založil krúžok Biológia a chémia hrou. Každý týždeň objavovali nové tajomstvá prírodných vied. Pre škôlkárov pripravili chemickú šou, na ktorej ich zabavili tancujúcimi hrozienkami a slizom.

Dnes už krúžok funguje ako Vedecký tím Rozmarínky. A keby ste mali záujem, mohli by vám pripraviť aj chemické nápoje ako chemické pivo či šampanské, ktoré síce smäd neuhasia, ale zato pobavia.

DVD program o živočíchoch

Marek Tóth vytvoril aj vlastnú modernú učebnú pomôcku na zvýšenie kvality vzdelávania biológie.

Ide o DVD program Živočíchy našej prírody, ktorý obsahuje fotografie, charakteristiku a videozáznamy o 60 druhoch živočíchov v štyroch prírodných spoločenstvách. Žiaľ, zatiaľ nenašiel sponzora, ktorý by bol ochotný DVD distribuovať do všetkých škôl, a tak ho rozšíril aspoň po okolitých.

Marek Tóth si uvedomuje, že na to, aby mohol byť inšpiratívnym učiteľom nielen pre svojich žiakov, ale aj pre iných kolegov, je dôležité sebavzdelávanie a osobnostný rozvoj. Práve preto sa často zúčastňuje na rôznych školeniach a konferenciách.