Gál verí, že Súdna rada v ďalšom kole zvolí šéfa Najvyššieho súdu

Do druhého kola postúpili sudkyne Jana Bajánková a Soňa Mesiarkinová.

10. sep 2019 o 7:56 TASR

BRATISLAVA. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) verí, že Súdna rada ako kompetentný orgán zvolí v ďalšom kole predsedu Najvyššieho súdu (NS).

Napísal to na profile na sociálnej sieti.

"Za pozitívny signál pokladám možnosť verejného procesu voľby, presne ako verejné híringy pri vypočúvaniach kandidátov na post sudcov Ústavného súdu, ktoré sa práve mne podarilo presadiť," poznamenal minister spravodlivosti.

Súvisiaci článok Šéfa Najvyššieho súdu nezvolili, Macejková dostala jediný hlas Čítajte

Gál pripomenul, že pred prvou voľbou uviedol, že politika by nemala zasahovať do súdnej moci.

"Preto som sa rozhodol nenavrhnúť kandidáta na post predsedu, hoci zákon by mi to dovoľoval," poznamenal. Ako doplnil, posledné týždne sú pomerne turbulentné a želal by si stabilizáciu dôvery v súdnictvo.

Súdna rada na svojom pondelkovom (9. 9.) mimoriadnom zasadnutí ani v druhom kole nezvolila nového predsedu Najvyššieho súdu. Do druhého kola postúpili sudkyne Jana Bajánková a Soňa Mesiarkinová.

O novom predsedovi Najvyššieho súdu bude Súdna rada rozhodovať najskôr po 45 dňoch a najneskôr do 120 dní.