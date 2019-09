Fyzika je aj o bádateľských aktivitách

Júlia Jánošíková učí v Malackách.

Júlia Jánošíková učí gymnazistov nielen fyziku, ale aj experimentálne vedy, na ktorých si žiaci overujú, čo sa naučili na fyzike. Snaží sa ich podporovať tým, že im predkladá možnosti, kde môžu uspieť. Aj za tento príbeh môžete hlasovať v cene verejnosti pre Učiteľa Slovenska.

Keď Júlia Jánošíková, absolventka Fakulty matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave, ktorá dovtedy robila projektovú manažérku, po materskej dovolenke riešila, ako sa bude ďalej profesijne uberať, z praktického hľadiska videla učiteľstvo ako dobrú voľbu. Napokon, s mladými ľuďmi sa stretávala v rámci mimoškolských aktivít a neformálneho vzdelávania v Slovenskom skautingu.

Dnes má za sebou osem rokov za katedrou, prvé roky učila v základnej škole, posledné dva roky učí fyziku gymnazistov na Gymnáziu v Malackách.

Robí ju šťastnou, keď vidí, že aspoň jeden žiak či študent sa chce uberať prírodovedným smerom.

Keď sa žiaci posúvajú vo svojich myšlienkach, ale aj v postojoch a záľubách. Keď začínajú byť samostatní a sami chcú ísť ďalej, ako im ukladajú osnovy.

Experimentálne vedy

"Som najšťastnejšia, ak sa žiakom niečo podarí. Ak majú úspech a ja ich môžem podporiť. Celá moja práca sa odvíja od toho, či daná aktivita, do ktorej sa chcem so žiakmi zapojiť, má osoh pre komunitu, pre nich, školu. Snažím sa podporovať žiakov tým, že im predkladám možnosti, kde môžu uspieť. Každý žiak je individualita, ktorej sa treba venovať. V našom školskom systéme to nie je jednoduché," hovorí Jánošíková.

A že na Gymnáziu v Malackách sú študenti, ktorých baví fyzika a technológie, svedčí najčerstvejší úspech jednej študentky, ktorá minulý víkend postúpila do finále česko-slovenskej súťaže Expedice Mars. Ide o prvú súťaž v Českej a Slovenskej republike, ktorá poskytuje študentom možnosť vyskúšať si simulovaný let na Mars.

Pred časom si na exkurzii vo švajčiarskom CERN-e mohli bádateľské aktivity zo školy overiť v najväčšej vedeckej expozícii v Európe, v Technorame. Tu si mohli exponáty aj chytiť a vyskúšať rôzne pokusy z oblasti fyziky, chémie a biológie.

Jánošíková hovorí, že miluje aj informatiku a ich prepojenie s technikou a pripravovanie aktivít, ktoré sa nazývajú STEM. Teda podpora žiakov v tom, aby sa prepájali s reálnym prostredím. Aby pracovali tak, ako v budúcom zamestnaní, kde dostanú zadanie a postupujú podľa presných krokov, ktoré sú jasné krokovo, čo a ako urobiť. No žiaci musia rozmýšľať, prečo sú dané kroky poskladané daným spôsobom. Musia komunikovať medzi sebou v skupinách a vytvárať nielen digitálne veci, ale aj fyzické zariadenia.

Digitálne zručnosti

Do vyučovacieho procesu sa Jánošíková snaží zapájať najmä digitálne technológie.

Okrem klasických prezentácií, tvorby dokumentov pracujú s rôznymi programami na podporu digitálnych zručností. Vytvárajú rôzne plagáty ako výstupy z hodín, používajú virtuálnu realitu na podporu predstavy o procesoch, ktoré sa učia.

Na krúžkoch pracujú veľa s Micro:bitmi, používajú aj 3D modelovanie, kde žiaci navrhujú rôzne predmety, ktoré potom spracovávajú do správneho programu tak, aby ich mohli aj vytlačiť. Teda z virtuálneho priestoru prechádzajú do reality a vidia, či ich návrhy sú funkčné a či spĺňajú to, čo si chceli vyrobiť.

Júlia Jánošíková prezentovala svoje skúsenosti na viacerých podujatiach – v Objavovni v Slovenskom národnom múzeu, na Šoltésovej dňoch, Vanovičových dňoch či vo Vedeckej kaviarni v Malackách.