Štátny podnik Lesy oslavuje dvadsiate výročie

Lesy SR vydali aj pamätnú poštovú známku.

10. sep 2019 o 16:45 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Les nemá rozdeľovať, ale spájať. Konštatovala to v utorok v Banskej Bystrici ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS), ktorá sa pri príležitosti osláv 20. výročia vzniku štátneho podniku Lesy SR zúčastnila na slávnostnom odovzdávaní ocenení lesníkom.

Štátny podnik Lesy SR so sídlom v Banskej Bystrici zriadil svojím rozhodnutím v roku 1999 vtedajší minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš.

Vznikol zlúčením štátnych podnikov Lesy Bratislava, Lesy Trenčín, Stredoslovenské lesy Banská Bystrica, Severoslovenské lesy Žilina, Lesy Košice, Lesy Prešov a Semenoles Liptovský Hrádok.

Lesníci si jubilejné výročie pripomínajú do utorka večera na Námestí SNP viacerými podujatiami, medzi ktorými nechýba krst a predaj pamätnej nulovej eurobankovky.

Jej ústredným motívom je priekopník moderného lesného hospodárstva na Slovensku Jozef Dekret-Matejovie.

Lesy SR vydali aj pamätnú poštovú známku a počas osláv je možné na banskobystrickej hlavnej pošte získať špeciálnu poštovú pečiatku.

"Je veľmi ťažké a zložité zhodnotiť 20 rokov existencie. Táto organizácia prešla rôznymi politickými, spoločenskými a sociálnymi zmenami od založenia až doteraz. Každou zmenou vnímania lesníctva a lesa sa musíme prispôsobovať požiadavkám verejnosti a dopytu od spoločnosti, čo sa vyžaduje od práce a výkonu činnosti lesníkov v lese. Štátny podnik Lesy SR obstál na trhu, keďže sme aj podnikateľský subjekt a plníme tiež verejnoprospešnú funkciu. Do budúcich rokov si želám, aby podnik existoval aj ďalšie obdobia a prispôsoboval svoju činnosť požiadavkám, ktoré na nás kladie spoločnosť," reagoval generálny riaditeľ Lesov SR Marian Staník.

Podľa Matečnej lesníci majú zásadné miesto v obhospodarovaní lesov, toto povolanie tu bolo, je aj bude.

Pripomenula myšlienku Jozefa Dekreta-Matejovie, ktorý hovoril, že "zachovať lesy potomstvu znamená zachovať život na tejto zemi" a my sa k nim musíme takto správať.

"O obhospodarovaní lesa majú rozprávať tí, ktorí tomu rozumejú. My politici a možno i mnohé inštitúcie, ktoré nie sú politické a snažia sa byť nezávislými, by nemali komentovať, ale mali by si sadnúť za jeden spoločný stôl. Povedať, čo s lesmi v našej republike, ktoré tvoria 42 percent územia," zdôraznila ministerka.

Podľa Lesov SR ku koncu vlaňajšieho roka obhospodarovali 884 490 hektárov lesných pozemkov (štátom vlastnené predstavujú 704 240 hektárov).

Od roku 2007 vysadili viac ako 218 miliónov sadeníc lesných drevín.

V priemere je 42 percent plôch obnovovaných prostredníctvom prirodzeného zmladenia.