Učivo nie sú krumple, nepreberá sa, ale sa učí

Dagmar Môťovská učí deti láske k matematike.

10. sep 2019 o 19:05 Jarmila Horáková

Dagmar Môťovská zvykne hovoriť, že ak učitelia na prvom stupni dokážu v deťoch vzbudiť lásku k matematike, spravili obrovský kus práce. Aj za tento príbeh môžete hlasovať v cene verejnosti pre Učiteľa Slovenska.

Dagmar Môťovská odmalička túžila byť učiteľkou, lebo mala šťastie na úžasných pedagógov.

Jedným z nich bol profesor Milan Hejný, ktorý ju učil na základnej škole matematiku a "nakazil" ju láskou k tomuto predmetu. A presne o to sa snaží pri svojich študentoch aj ona. Vyštudovala Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK, pedagogický smer matematika, informatika a za katedrou sedí už tridsiaty rok. Aktuálne na Súkromnej základnej škole na Bajkalskej 20 v Bratislave.

"Mala som šťastie na riaditeľa, ktorý hovoril, že učivo nie sú krumple, netreba ho preberať. Treba učiť žiakov," hovorí Môťovská, ktorá sa toho dodnes drží.

Využíva aj poznatky, čo má z psychológie. Pri vzdelávacom procese aj pri akomkoľvek probléme sa seba samej pýta, čo prebieha v hlave žiaka, prečo toto hovorí, prečo takto uvažuje. Metóda, ktorú používa, sa nazýva vyučovanie orientované na budovanie schém, rada ju parafrázuje na vyučovanie orientované na žiaka.

Využíva na to rôzne konkrétne postupy, ako sú primerané výzvy jednotlivým žiakom, voľba formy práce žiakom, často sa venuje žiakom, ktorých je v kolektíve menšina, buď nadpriemeru, alebo pomalším, žiakov neporovnáva a nenálepkuje.

Matiku možno milovať

Ako bývalá študentka profesora Hejného učí matematiku jeho metódou vyučovania a vo veľkom rozsahu aj v ostatných predmetoch. "My sme boli "pokusnými králikmi", po nás učil ešte jednu triedu. Dodnes si však s úžasom hovorím, že veľa z tých vecí sa nezmenilo, vyučujú sa presne tak, ako si ich pamätám ja," povedala Môťovská v rozhovore pre časopis Téma.

A z čoho pramení tá inšpirácia Hejným? "V Hejného metóde uplatňujeme dvanásť princípov a jedným z najdôležitejších je radosť z matematiky. Nie je to len v spôsobe vyučovania, keď sa deti učia pútavou formou, veľa stojí na samotnom učiteľovi. Takže neplatí, že učiteľ, ktorý vyučuje Hejného metódou, je dobrý a učiteľ, ktorý učí klasickou metódou, je zlý. V oboch prípadoch záleží na osobnosti pedagóga. Ja zvyknem hovoriť, že ak učitelia na prvom stupni dokážu v deťoch vzbudiť lásku k matematike, spravili obrovský kus práce. Pretože dieťa, ktoré matematika baví, si cestu k nej nájde," povedala Dagmar Môťovská.

Učenie často prebieha zážitkovou metódou, poznatky deti odvíjajú od vlastných reálnych skúseností. "Spoznávame príbehy významných osobností, napríklad na etickej výchove dramatizujeme žiakom príbeh Helen Kellerovej a oni sú celú hodinu slepí a snažia sa spoznávať takto svet okolo seba, nadväzovať kontakt, komunikáciu bez sluchu a zraku," približuje Môťovská svoj spôsob výučby.

Najkrajšie vyznania od absolventov

Je zakladateľkou neziskovej organizácie Púpava, ktorá pracuje s deťmi od najmenšieho veku, rôzneho spoločenského postavenia, s rodičmi aj inými dospelými, usporadúva aktivity pre verejnosť. Je členkou správnej rady neziskovej organizácie Indícia, ktorá sieťuje inovatívnych učiteľov Slovenska, poskytuje im podporu a inšpirácie. Pracuje v organizácii H-mat o. p . s. v Prahe, kde sa aktívne vyvíja Hejného metóda vyučovania matematiky, ale aj s niekoľkými detskými domovmi na Slovensku.

Pedagogickým, ale aj ľudským vzorom je pre Dagmar Môťovskú už spomínaný profesor Milan Hejný, s ktorého synom drala školské lavice. Často si hovorievala, že ak len pre jedného žiaka urobí to, čo Hejný urobil pre ňu, bude to stáť za to.

Podobných vyznaní sa jej už ušlo od bývalých žiakov viac a cíti, že to stálo za to.

"Ešte ma nevyhľadal po rokoch nikto preto, že som ho naučila Pytagorovu vetu, ale už viackrát preto, že som ich naučila mať rada matematiku, že cítili moju dôveru, našli svoje sebavedomie alebo pokoru," povedala učiteľka Môťovská.