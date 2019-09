Kočner už nie je v leopoldovskej väznici, previezli ho do Nitry

K premiestneniu malo dôjsť v utorok vo večerných hodinách.

11. sep 2019

BRATISLAVA. Obžalovaného a obvineného Mariana Kočnera premiestnili z Ústavu na výkon väzby (ÚVV) v Leopoldove do ÚVV v Nitre.

Informoval o tom v stredu jeho obhajca Marek Para, s tým že k premiestneniu malo dôjsť v utorok vo večerných hodinách a on sa to dozvedel približne pred hodinou.

Zamietnuté premiestnenie Kočnera do Bratislavy

"Stále trváme na našom stanovisku a názore, že pokiaľ bude môj klient vo väzbe v Leopoldove, tak by mali prebiehať hlavné pojednávania v Ústave na výkon väzby Leopoldov. Alebo zastávame naďalej náš návrh, že by z ekonomických dôvodov mal byť Marian K. premiestnený do Ústavu na výkon väzby v Bratislave, kde s ním aktuálne prebiehajú pojednávania," zdôraznil ďalej Para, ktorý je práve na ceste za svojím klientom.

Senát Špecializovaného trestného súdu rozhodol v utorok záporne o návrhu obhajcu Paru, ktorý chcel, aby bol Kočner premiestnený z Leopoldova do Bratislavy.

Taktiež zamietol doplňujúci návrh presunúť pojednávania v Leopoldove. Senát taktiež zamietol návrh o tom, aby mohli zástupcovia strán informovať verejnosť o tých častiach svedectva exsiskára Petra Tótha, ktoré sa týkajú samotných zmeniek.

Pojednávanie vo veciach falšovania zmeniek TV Markíza bude pokračovať v októbri v Bratislave.

Kočner bude svedkom v kauze Volzová

Na budúci týždeň je na piatok (20. 9.) pred Okresným súdom Bratislava II naplánované pojednávanie s bývalým riaditeľom televízie Markíza Pavlom Ruskom a spol. v prípade prípravy vraždy jeho bývalej spoločníčky Silvii Volzovej.

Spoluobžalovaní sú v tomto prípade veľké postavy slovenského podsvetia. V tejto kauze figuruje Marian Kočner ako svedok. Aj toto pojednávanie je naplánované v Ústave na výkon väzby v Bratislave.

Od vzatia do väzby koncom júna minulého roka bol Kočner umiestnený najprv v Ústave na výkon väzby Bratislave, potom v Leopoldove, následne v Banskej Bystrici, potom opätovne v Leopoldove, a teraz v Nitre.