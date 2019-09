Sulík: KDH a PS/Spolu nechceli podpísať, že nepôjdu so Smerom

Vypočujte si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej.

12. sep 2019 o 6:00 Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

Richarda Sulíka cez víkend znovu zvolili za predsedu SaS. Vyslúžil si však kritiku od siedmich poslancov, ktorí na kongres neprišli, a na protest založili Demokratické jadro SaS.

V deklarácii kritizujú predsedu, popisujú, že má veľké ego a spomínajú aj na jeho výroky o sterilizáciách rómskych žien, či o tom, že Rusko nie je hrozba.

"V SaS nie je kríza, z kongresu odchádzam so silnejším mandátom a ideme všetci spolu do volieb," hovorí Richard Sulík. Z odchodov výrazných poslancov za SaS ľutuje podľa svojich slov len jeden: "Mrzí ma len to, že odišiel Jozef Mihál."

Ktoré výroky by dnes už nepovedal a považuje alebo nepovažuje Rusko za hrozbu? Prečo sa nedohodli s PS/Spolu a KDH na pakte o neútočení?

Vypočujte si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s opäť zvoleným predsedom SaS Richardom Sulíkom.

