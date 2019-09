Prezidentka podporila rýchle zmeny v boji proti klimatickým zmenám

Zuzana Čaputová diskutovla s predstaviteľmi environmentálnych neziskových organizáci.

11. sep 2019 o 12:16 TASR

BRATISLAAVA. Boj proti klimatickej kríze by mal byť podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej prioritou celej krajiny a celého ľudstva.

Je preto vďačná za akékoľvek aktivity, ktoré k tomuto spoločnému záujmu smerujú.

Uviedla to v stredu po stretnutí s predstaviteľmi environmentálnych neziskových organizácií a iniciatív, vrátane hnutia Fridays for Future, ktorá v piatok 20. septembra v Bratislave organizuje klimatický štrajk.

Pozitívne zmeny musia nastať čím skôr

"Sme možno prvou generáciou, ktorá pociťuje dôsledky klimatických zmien a sme možno posledná generácia, ktorá má ešte šancu tento trend zvrátiť. Čakajú nás veľké výzvy, ale čím skôr sa nimi začneme zaoberať, tým máme väčšiu šancu na pozitívnu zmenu," vyhlásila prezidentka s odkazom na záväzok Slovenska dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu.

Vyzvala tiež na vnímavosť k sociálnym a ekonomickým dôsledkom týchto zmien.

Prezidentka tiež vyzdvihla environmentálne iniciatívy, ktoré sú podľa jej slov symbolom spolupráce. "Pri každom veľkom cieli potrebujeme spolupracovať," pripomenula.

O prejave na pôde OSN

S tým súhlasí aj riaditeľka Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) Slovensko Miroslava Plassman, ktorá ocenila, že prezidentka pozvala nielen odborné organizácie, ale aj iniciatívy.

Klimatická kríza už totiž podľa nej nie je len odbornou otázkou, ale týka sa budúcnosti ďalších generácií, ktoré sú právom znepokojené.

Prezidentka podľa Plassman s environmentalistami diskutovala aj o svojom prejave, ktorý prednesie na septembrovom klimatickom samite Organizácie spojených národov (OSN).

"Oceňujeme, že chcela vedieť aj náš názor na to, aký politický signál by mal byť vyslaný na tejto globálnej úrovni," zhodnotila Plassman.

Čaputová v Prezidentskom paláci prijala okrem Plassman aj Otta Hudeca z iniciatívy Nestrácajme čas, Radeka Kubalu z organizácie Greenpeace Slovensko, Juraja Melichara z Friends of the Earth Slovensko, Luciu Szabovú z iniciatívy Znepokojené matky a Emmu Zajačkovú z Fridays for Future.