Výbor odporučil stiahnuť jeden návrh na odvolanie Pellegriniho

Existujú dva opozičné návrhy o vyslovení nedôvery premiérovi,.

11. sep 2019 o 14:02 TASR

BRATISLAVA. Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR v stredu odporučil navrhovateľom zvážiť späťvzatie návrhu na vyslovenie nedôvery premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD), ktorý je už zaradený v rámci riadnej septembrovej schôdze.

Členovia schválili návrh uznesenia výboru, ktorý predložil jeho predseda Róbert Madej (Smer-SD).

Dva návrhy na odvolanie Pellegriniho

Navrhnúť postup v situácii, keď sú predložené dva opozičné návrhy o vyslovení nedôvery premiérovi, požiadal výbor predseda parlamentu Andrej Danko (SNS).

Výbor zároveň skonštatoval, že by šlo o neštandardnú situáciu, pokiaľ by došlo k zaradeniu vyslovenia nedôvery predsedovi vlády ako dvoch duplicitných bodov prerokúvaných na schôdzach NR SR.

"Táto situácia je plne k dispozícii navrhovateľov, predkladateľov, predložili to dvakrát, hoci nebol prerokovaný po prvom návrhu," povedal Madej, podľa ktorého môžu predkladatelia ovplyvniť, či sú na programe NR SR jeden alebo dva body. Odporučil im preto späťvzatie jedného z návrhov.

Návrh na zmenu rokovacieho poriadku

Výbor tiež na návrh Madeja odporučil zmenu rokovacieho poriadku parlamentu, aby sa parlament vedel s podobnými situáciami v budúcnosti vyrovnať.

"Aby ústavnoprávny výbor niečo odporúčal jednotlivým poslancom, ktorí len uplatnili svoje ústavou garantované právo, sa mi zdá nenáležité," skonštatoval člen výboru Ondrej Dostál (SaS) a navrhoval alternatívne uznesenie výboru, ktoré malo konštatovať, že rokovací poriadok neupravuje viacnásobné predloženie návrhov na vyslovenie nedôvery členovi vlády.

Podľa jedného z predkladateľov návrhu Eduarda Hegera (OĽaNO) návrhy neboli duplicitné, keďže do druhého doplnili ďalší dôvod. "Je tu právo podať žiadosť na odvolanie. To že sa ocitli dve žiadosti o odvolanie, nie je neštandardné, je to následok okolností," doplnil.

Vyslovenie nedôvery premiérovi by malo byť posledným bodom programu riadnej 49. schôdze NR SR. Zároveň by mali tento bod poslanci prerokovať aj na piatkovej (13. 9.) mimoriadnej schôdzi o 13.00 h.

Ďalšiu mimoriadnu schôdzu iniciovala opozícia, ktorá nebola spokojná s tým, ako sa presunulo hlasovanie o nedôvere premiérovi na koniec riadnej schôdze parlamentu. Pôvodne sa mal premiér pred poslancov postaviť už minulý týždeň v piatok (6. 9.).

Keďže plénum nebolo uznášaniaschopné, schôdzu sa poslanci pokúsili otvoriť opäť v pondelok (9. 9.). Ani vtedy sa pre rovnaký dôvod schôdza neotvorila. Danko preto bod zaradil v zmysle rokovacieho poriadku na záver septembrovej schôdze.

Vláda už povedala, že s odvolaním nesúhlasí a vidí za ním účelovosť opozície.

Dôvodom na odvolanie premiéra je podľa opozície to, že nenavrhol odvolať Moniku Jankovskú (Smer-SD) z postu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti po tom, ako sa objavili informácie o jej údajnej komunikácii s Marianom Kočnerom obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Jankovská medzičasom vo funkcii skončila.