Do Piťovej vily nosia nábytok. Po rokoch ju získala jeho exmanželka

Juraj Ondrejčák dostal šestnásť rokov.

13. sep 2019 o 22:22 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Bolo pol piatej ráno, keď kukláči v novembri 2011 zlanili z vrtuľníka do vily Juraja Piťa Ondrejčáka, rozbili okno na detskej izbe a začali zatýkať ľudí. Medzitým za použitia dymovníc obkľúčili celú budovu, hliadkovali v blízkom lese a obsadili aj príjazdovú cestu do tejto rezidencie v bratislavskej mestskej časti Lamač.

Vo vile vtedy bola aj Ondrejčákova vtedajšia partnerka Adriana Pospíšilová, povedal vtedy pre časopis Plus jeden deň Ondrejčákov otec Marián.

"Telefonoval som s jeho priateľkou, ktorá bola v tej chvíli doma aj s dvoma dievčatkami. Povedala mi, že Juraj mal už päť minút dvere otvorené, no kukláči stále vykopávali balkónové dvere do detskej izby. Nechápem to, veď by tam skôr boli po schodoch," opísal rozhovor s Pospíšilovou Ondrejčákov otec.

Súvisiaci článok Černáka prevážali vrtuľníkom, Červenka utiekol cez okno. Ako prebiehali eskorty zločincov Čítajte

Ondrejčákovi v novembri 2014 súd vymeral trest 16 rokov za mrežami. Súčasťou trestu bolo aj prepadnutie majetku.

Vilu sa dlhý čas štátu nedarilo predať. Denník SME nedávno zistil, že po rokoch ju získala jeho bývalá partnerka. Nejde o Adrianu Pospíšilovú, ktorá sa s Piťom rozišla po jeho odsúdení, ale o jeho exmanželku Martinu Ondrejčákovú.

Vo vile, kde sa roky nič nedialo a postupne zarastala burinou, boli v stredu aj vo štvrtok ľudia a nosili záhradné stoličky, kancelársky nábytok či koberce. Vynášali ich z auta bratislavskej spoločnosti, ktorá sa zaoberá prenájmom dodávok.

Hovoriť s redakciou však nechceli.

Záujem mal gastronóm