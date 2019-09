Dobré ráno: Čo odhalila voľba šéfa Najvyššieho súdu? Mentálny svet v justícii

Voľba bude až koncom októbra.

11. sep 2019 o 23:08 Peter Kováč, Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

Súdna rada tento týždeň nezvolila šéfa Najvyššieho súdu.

Štefan Harabin odstúpil ešte pred voľbou a tri kandidátky – Ivetta Macejková, Jana Bajánková a Soňa Mesiarkinová nezískali potrebný počet hlasov a Súdna rada bude musieť voliť šéfa alebo šéfku Najvyššieho súdu opäť.

Zaujímavé však bolo verejné vypočúvanie všetkých troch kandidátok, ktoré odhalilo ich rozmýšľanie, vysvetľovanie káuz, aj ich mentálny svet.

Viac s Petrom Kováčom.

Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME.

Krátky prehľad správ

Po dvojdňovom pojednávaní v kauze zmeniek previezli Mariána Kočnera do väzenia v Nitre. Pôvodne sedel v Leopoldovskej väznici. Od kedy Kočnera vzali do väzby sedel už v Bratislave, v Leopoldove, následne v Banskej Bystrici, opäť v Leopoldove a teraz v Nitre.

Minister hospodárstva Peter Žiga potvrdil, že v Smere diskutujú o výrokoch predsedu Roberta Fica, ktorý sa zastal poslanca Milana Mazureka. Žiga má s výrokmi problém a má pocit, že Robert Fico sa svojim vyhlásením zastal extrémistov.

V koalícii je nová roztržka, tentokrát pre vyššiu daň na cigarety. Nahnevala predsedu SNS Andreja Danka, ktorý hovorí o porušení koaličnej zmluvy. Podľa nového návrhu by škatuľka cigariet mala zdražieť o 40 centov. SNS hovorí, že v parlamente zákon nepodporí. Návrh je z dielne ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru.

Český prezident Miloš Zeman vyhlásil na návšteve Srbska, že má rád Srbsko a Srbov, ale nemá rád Kosovo. S českými ústavnými činiteľmi chce prerokovať, či by bolo možné, aby Česká republika odvolala uznanie Kosova za samostatný štát.

Škótsky súd označil odstavenie britského parlamentu Borisom Johnsonom za nezákonné. Nenariadil však zvrátenie tohto kroku.

Odporúčanie

Ak chcete tipy na dobré nové filmy, The Atlantic urobil krátky výťah z medzinárodného filmového festivalu v Toronte. Čo by vám nemalo ujsť v najbližších mesiacoch sa dozviete práve tu, to je môj tip na zaujímavé čítanie.

