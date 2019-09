Opozícia chce odložiť rokovanie k novele o ochrane prírody

Fecko tvrdí, že v návrhu novely sú nezrovnalosti.

11. sep 2019 o 16:45 TASR

BRATISLAVA. Opozičný poslanec Martin Fecko (OĽaNO) navrhuje, aby sa odložilo rokovanie o vládnom návrhu zákona o ochrane prírody a krajiny, pretože nie je jasné, v akej podobe sa o ňom bude v stredu hlasovať.

Koaliční poslanci a minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) tvrdia, že prijatie návrhu je dôležité.

"Je tam viac nezrovnalostí, navrhujem, aby sme nepokračovali v rokovaní o tomto bode programu a odložili rokovanie až do splnenia podmienky, že do 24 hodín pred rokovaním a hlasovaním by sme mali mať všetky podklady k tomu, o čom sa bude hlasovať," vyhlásil v pléne počas stredajšej diskusie k návrhu zákona.

Zemanová súhlasí s Feckom

Poslankyňa Anna Zemanová (SaS) má podobný názor ako Fecko. "Dnes nikto nevie, v akej podobe máme tento zákon na hlasovanie a prerokovanie v Národnej rade, pretože spoločná správa obsahovala 119 bodov zmien," uviedla.

Ochranári podľa Zemanovej síce podľa novej legislatívy dostávajú viac kompetencií, ale zákon presne nehovorí, čo majú robiť a aké majú právomoci.

"Odvoláva sa na vyhlášky, ktoré nie sú známe. Vytvára sa priestor aj na neistotu na ochranu prírody, ale aj na vlastníkov pôdy v chránených územiach," skonštatovala Zemanová.

Lepšia ochrana prírody

Minister životného prostredia v pléne reagoval, že novela sa rodila ťažko a rezort sa snažil o konštruktívne rokovania.

"Keď chceme posunúť ochranu prírody na Slovensku k lepšiemu, je to dôležitý krok, sme ešte ďaleko od toho, aby to bolo ideálne. Je to dôležitý krok k tomu, aby sa situácia na Slovensku zlepšila," skonštatoval.

Podľa návrhu novely, ktorá je aktuálne v druhom čítaní, budú môcť štátni ochranári zabrániť výrubu v národných parkoch.

Novela tiež navrhuje zrušiť viaceré výnimky, zakázať holorubný spôsob hospodárenia už od druhého stupňa ochrany alebo regulovať náhodnú ťažbu.