Výbor preskúma Jankovskej mandát na budúci týždeň

Danko tvrdí, že zákon pri vzdaní sa mandátu Jankovskej, Kažimíra a Stromčeka porušený nebol.

11. sep 2019 o 18:39 TASR

BRATISLAVA. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady (NR) bude rokovať v piatok 20. septembra, preskúma zákonnosť vzdania sa mandátu poslancov Moniky Jankovskej, Viktora Stromčeka a Petra Kažimíra.

Informoval o tom predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) po stredajšom poslaneckom grémiu.

Podľa Dankových slov bude výbor informovať o legitimite a dokladovaní informácií.

Doplnil, že do budúcna by sa mali zavádzať mechanizmy, ktoré by mali predísť podobným situáciám. Poslanci by tak podľa jeho slov mohli do určitých typov spisov nahliadnuť.

Danko tvrdí, že zákon pri vzdaní sa mandátu Jankovskej, Kažimíra a Stromčeka porušený nebol. Zdôraznil, že všetky listiny boli oznámené a doručené.

Napriek tomu požiadal výbor o posúdenie toho, či ich mandát zanikol v súlade s ústavou a legislatívou.

Urobil tak po tom, ako plénum v utorok (10. 9.) neschválilo návrh poslankyne Anny Zemanovej (SaS), ktorá žiadala mandátový a imunitný výbor, aby prerokoval vzdanie sa mandátu bývalej poslankyne Jankovskej a podal o tom plénu informáciu, aby Národná rada mohla vziať na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca.