Falck lekárov a záchranárov asi posunie LSE

Víťaz tendra firma LSE potrebuje lekárov aj záchranárov, aby zvládla prevádzkovať nové stanice.

12. sep 2019 o 18:51 Adam Valček

BRATISLAVA. Zamestnancov a zrejme aj zariadenia odchádzajúcej jednotky trhu záchranných služieb Falck Záchranná preberie spoločnosť LSE - Life Star Emergency.

Falck prekvapivo oznámil odchod z trhu v polovici júla len niekoľko dní pred začatím nového tendra, v ktorom sa vyberajú predvádzkovatelia 328 staníc záchrannej služby.

Dovtedy otvorene komunikovala, že chce na Slovensku nielenže ostať, ale aj prevádzkovať viac sanitiek než dovtedy. Náhlu zmenu názoru vedenie firmy zdôvodnilo prehodnotením obchodnej stratégie.

Najúspešnejšia v ňom bola práve firma LSE, ktorá namiesto doterajších 30 získala do správy 107 staníc.

Súvisiaci článok Konflikt záujmov pri tendri na záchranky. Ministerstvo zvažuje trestné oznámenie Čítajte

Po tom ako denník SME upozornil na možný konflikt záujmov v jej prospech väčšiny výberovej komisie, tender začala preverovať generálna prokuratúra.

LSE po získaní tretiny trhu avizuje, že prevezme ľudí Falcku. „Preberieme od predchádzajúceho poskytovateľa všetkých, ktorí budú chcieť. Väčšinou chcú všetci,“ vyhlásil pre Zdravotnícke noviny odborný zástupca LSE Viliam Dobiáš.

Falck je vo vyjadreniach zdržanlivejší. Hovorkyňa spoločnosti Katarína Načiniaková povedala, že komunikujú s novými prevádzkovateľmi sanitiek, ale ešte rokujú, a preto sa nateraz nebudú konkrétne vyjadrovať.

Je dôležité poznať dohodu medzi LSE a Falckom o prípadnom prechode zamestnancov či sanitiek. Môže totiž vylúčiť alebo potvrdiť podozrenie, že Falck nečakane vycúval zo záchraniek, pretože dopredu vedel, že výberová komisia je naklonená pre LSE.

Sanitky aj kancelárie na prenájom

Falck je ešte stále najväčším jednotlivým prevádzkovateľom záchrannej služby, so 107 stanicami pokrýva 37 percent územia Slovenska.

Jeho pozíciu preberie práve LSE. Licencia na prevádzku záchrannej služby v podstate znamená garanciu, že zdravotná poisťovňa preplatí jej držiteľovi prevádzku sanitiek, výjazdy, lekárov, ošetrenie pacientov či dispečing.

1,1 mil. eur zaplatila v roku 2018 firma Falck Záchranná za lízing sanitiek.

Falck oznámil svoj koniec so sanitkami ešte v júli, ale odvtedy nekomunikoval, ako konkrétne si to predstavuje. Spoločnosť opakuje, že to urobí tak, aby to čo najmenej zasiahlo pacientov a zamestnancov.

Falck podľa posledných účtovných výkazov zamestnáva 1286 ľudí, má 160 sanitiek a prenajíma si 20-tisíc metrov štvorcových kancelárskych priestorov, skladov či garáží.

Existuje niekoľko spôsobov, ako sa zamestnancov a majetku môže Falck zbaviť.