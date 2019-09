Návštevu susedných štátov zakončí Čaputová na Ukrajine

Stretnutie so Zelenskym bude prvým stretnutím novozvolených prezidentov.

12. sep 2019 o 11:39 SITA

BRATISLAVA. Prezidentka Zuzana Čaputová zakončí zahraničné návštevy susedných štátov v pondelok 16. septembra návštevou Kyjeva. Agentúru SITA o tom informovala prezidentská kancelária.

Už počas júlovej návštevy Poľska prezidentka deklarovala svoj zámer čo najskôr navštíviť Ukrajinu. Ako svoj osobný cieľ predstavila snahu prispieť k zblíženiu a väčšiemu porozumeniu medzi Ukrajinou a naším regiónom.

Bezpečnosť a stabilitu Ukrajiny, nášho najväčšieho suseda, uviedla ako spoločnú prioritu.



Čaputová už prostredníctvom twitteru ocenila víkendovú výmenu ruských a ukrajinských väzňov a dúfa, že to pomôže napredovaniu mierového riešenia konfliktu. „Je to dôkaz, že rozumný dialóg je možný a prináša výsledky,“ napísala.



Prezident Volodymir Zelenskyj zvíťazil 21. apríla v druhom kole prezidentských volieb so ziskom 73,2 percenta hlasov ukrajinských voličov. Porazil svojho predchodcu Petra Porošenka.

Do prezidentského úradu ho inaugurovali 20. mája 2019. Strana Volodymyra Zelenského Sluha ľudu vyhrala v predčasných parlamentných voľbách a na konci augusta zostavila vládu.