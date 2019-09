Riešenia prezidentskej vily na Slavíne má priniesť študentská súťaž

Rezidencia na Slavíne sa už dlhodobo nevyužíva a chátra.

12. sep 2019 o 14:34 TASR, Stanislava Ivánková

BRATISLAVA. Priniesť ideové zámery možného vyriešenia reprezentatívneho sídla hlavy štátu je cieľom 25. ročníka medzinárodnej súťaže študentov architektúry a pozemného staviteľstva.

Tohtoročným zadaním pre architektonicko-urbanistické štúdie je Prezidentská rezidencia prezidentská vila na bratislavskom Slavíne.

Pod záštitou Čaputovej

"Je to zaujímavá výzva pre mladých ľudí a študentov. Ich práca môže byť podkladom pre budúcnosť jedného zaujímavého architektonického diela, ktoré bude reprezentovať našu krajinu pred všetkými hosťami, ktorých hlava štátu v budúcnosti prijme," uviedla prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá nad súťažou prevzala záštitu.

Hoci študentská súťaž je len ideová, bola by rada, keby sa ideový zámer stal podkladom a inšpiráciou pre reálny finálny projekt. Poukazuje na to, že otázka vyriešenia sídla hlavy štátu je dlhodobo na stole, a je potrebné urobiť prvé kroky smerujúce k tomu, aby bolo postarané o štátny majetok. "Rozhodli sme urobiť prvý krok," poznamenala.

Ideové urbanisticko-architektonické súťaže by mali podať obraz o tom, aké možnosti a potenciál poskytuje pozemok, na ktorom prezidentská vila stojí, ako aj obraz toho, či by sa mala samotná vila zrekonštruovať, pristavať alebo zbúrať a postaviť nový reprezentatívny objekt.

Zadanie v zimnom semestri

"Chceme robiť také veci, ktoré by posunuli situáciu a problematiku prezidentského bývania ďalej," skonštatovala odborná garantka súťaže Ľubica Selcová z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Zadanie bude študentom k dispozícii na začiatku zimného semestra, práce budú následne odovzdávať do konca februára 2020. Porota zložená z najvýznamnejších slovenských a českých architektov by sa mala stretnúť v marci budúceho roka, hodnotiť práce bude v troch kolách, pričom v tom poslednom určí poradie prvých desiatich najlepších prác.

Bývalé sídlo dozornej rady Východoslovenských železiarní so 42-árovým pozemkom kúpila kancelária prezidenta v roku 2001 za 36 miliónov korún. Ešte v tom istom roku investovala do jej rekonštrukcie a úprav viac ako 10 miliónov. Štátu slúžila len tri a pol roka, a to za čias prezidenta Rudolfa Schustera. Trojpodlažná vila má okrem reprezentatívnych priestorov a prezidentskej pracovne aj jedáleň, kuchyňu a štyri izby.