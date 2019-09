Migranti nemajú na výber: Prečo platia za škôlky v Bratislave viac?

13. sep 2019 o 13:29 The Slovak Spectator

1. Slováci cudzincov nevidia. Napriek tomu im vôbec nedôverujú: Foreigners invisible to most Slovaks

2. Stojí to za to? Pozrite sa na miesto, kde si ľudia robia nebezpečné selfie fotky: The riskiest selfie location in Slovakia. Do you know where it is?

3. Jaskyniari mali úspešné leto. Na Slovensku objavili štyri nové jaskyne: Speleologists discovered four new caves during the summer

4. Viac chatrčí, horší prístup k pitnej vode. Ako sa žije Rómom u nás? Population growth in Roma communities slows down, living conditions remain pitiful

5. Korunovačné slávnosti, festival jedla či japonské umenie. Kam v Bratislave tento týždeň: Top 10 events in Bratislava

6. V4 podporuje vstup balkánskych štátov do EÚ. Má však dostatočnú silu presvedčiť svojich európskych partnerov? V4 to carry flame for Balkan hopes of EU membership

7. Germánskeho princa spod Tatier pravdepodobne zabil vírus: Virus probably killed prince from Matejovce 1,600 years ago

8. Bratislavský Sky Park je takmer hotový. Prejdite sa po stavenisku: Zaha Hadid’s Sky Park moves closer to completion

9. Zdolali ste už vrcholy Ostrej a Tlstej? Ak nie, tieto zábery vás presvedčia: Veľká Fatra Mountains, a Slovak treasure

10. Migranti nemajú na výber: Prečo platia za škôlky v Bratislave viac? When bryndza is over… reality sinks in

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.