Zvierací ombudsman žiada, aby zviera nebolo vecou aj v Trestnom zákone

Podľa ministerstva spravodlivosti Trestný zákon nehovorí, že zviera je vec.

13. sep 2019 o 14:09 SITA

BRATISLAVA. Princíp „zviera nie je vec“, ktorý je súčasťou Občianskeho zákonníka, by sa mal premietnuť aj do Trestného zákona. V hromadnej pripomienke k chystanej novele Trestného zákona to žiada iniciatíva Zvierací ombudsman ako aj europoslanec za Progresívne Slovensko Martin Hojsík. Pripomienku, ktorú podpísalo vyše 3 400 ľudí, podľa Zvieracieho ombudsmana vo štvrtok odovzdali na ministerstve spravodlivosti, ktoré novelu Trestného zákona pripravilo.

Novelou Občianskeho zákonníka bola vlani prijatá úprava, ktorá mení právne postavenie zvieraťa v slovenskom právnom poriadku. Hovorí, že živé zviera má osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. Uvedený princíp je podľa pripomienky potrebné premietnuť aj do všeobecnej časti trestného zákona, keďže väčšina porušení zákona v chove zvierat sa týka práve trestnoprávnej zodpovednosti. Prípady týrania zvierat sa v súčasnosti sčasti riešia ako priestupky proti majetku, hoci by malo ísť o trestné činy.

V pripomienke ochrancovia zvierat tiež žiadajú vyššie tresty za týranie zvierat na úroveň tri až osem rokov väzenia. Súčasná právna úprava sankcionuje prvý čin týrania zvierat len ako priestupok peňažným trestom. Platná úprava síce umožňuje uložiť trest odňatia slobody, avšak s podmienečným odkladom výkonu trestu. Pripomienka žiada zavedenie nového trestného činu, ktorým by bolo organizovanie zápasov zvierat. Hrozilo by zaň až osem rokov väzenia, pričom prítomnosť detí na takýchto zápasoch by bola posúdená ako priťažujúca okolnosť.

Ako uviedlo ministerstvo spravodlivosti, trestný zákon nehovorí, že zviera je vec. „Trestný zákon hovorí, že vecou sa rozumie zviera, ak z jednotlivých ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné,“ vysvetlila pre agentúru SITA hovorkyňa ministerstva Zuzana Drobová. Vecou je podľa drobovej zviera napríklad v prípade jeho krádeže. „Ak niekomu ukradnú psa, tak ho možno stíhať za trestný čin krádeže, keďže vecou sa rozumie aj zviera,“ uviedla Drobová .