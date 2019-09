Demokratické jadro SaS môže strane uškodiť, tvrdí politologička

Časť voličov, ktorí majú k Sulíkovi výhrady, môže platforma ovplyvniť pozitívne.

13. sep 2019 o 13:55 SITA

BRATISLAVA. Vznik názorovej platformy Demokratické jadro SaS môže negatívne ovplyvniť výsledok strany vo voľbách, myslí si politologička Soňa Szomolányi.

Nepredpokladá, že do volieb by sa platforma odtrhla, pokiaľ by sa nestalo „nič mimoriadne“.

Anketa:

Poškodzuje podľa vás rozkol vnútri strany imidž SaS? Áno 2 Nie 4 Neviem 0 Hlasovalo: 6

Hlasovanie otvorené:

od: 13.09.2019 13:52

do: 31.12.2019 13:52

Domnieva sa, že vznik platforiem vo vnútri strán u nás nie je štandardný a voliči ho vnímajú skôr ako znak štiepenia.

Podľa nej bude pre ďalší vývoj v strane rozhodujúci volebný výsledok strany Sloboda a Solidarita. Ak bude nízky, po voľbách by sa „jadro“ mohlo odtrhnúť.

Podľa Szomolányi však môže mať vznik platformy ambivalentný dopad, teda volebný výsledok by mohol ovplyvniť aj pozitívne.

Povedala to pre agentúru SITA. Problémy v strane možno podľa nej čítať aj z vyjadrení, že strana je jednotná.

Z vlastných skúseností z VPN vie, že takéto vyjadrenia padajú vtedy, keď zakrátko dôjde k štiepeniu.

Rajtár: Odchod z SaS neplánujeme

Predseda strany Richard Sulík aj reprezentant platformy poslanec Jozef Rajtár zhodne vyhlasujú, že stále komunikujú „úplne normálne“. Obaja politici sa v tomto zmysle vyjadrili pre agentúru SITA.

Súvisiaci článok „Demokratické jadro“ vyhlásilo Sulíkovi vojnu Čítajte

„Podľa verejných vyjadrení podporuje platformu,“ povedal Rajtár o Sulíkovi.

Neverejné vyjadrenia šéfa strany poslanec komentovať nechcel.

„Rozprávame sa, ale pochopte, prosím, to sú interné záležitosti. Nebudem to verejne komentovať viac, ako som to verejne komentoval. Nebudem vynášať interné veci,“ povedal Sulík.

„Nie, prečo by sme mali?“ reagoval Rajtár na otázku, či sa od strany odtrhnú.

„Väčšina z nás sme zakladajúci členovia SaS. Tak, ako sme zakladali SaS, tak zakladáme nejakú jej platformu, inak povedané nadstavbu, aby mohla korigovať prípadné negatíva vývoja. Čiže je to vylepšenie SaS,“ trvá na svojom postoji Rajtár.

Dopad vzniku platformy na stranu však nemusí byť zákonite negatívny.

Od časti voličov, ktorí majú k Sulíkovi výhrady, by vznik Demokratického jadra mohol strane priniesť body.

„Do volieb by sotva vytvárali nejakú novú stranu. Títo ľudia majú určite záujem pokračovať v politike. Asi sa v rámci volebnej kampane budú usilovať zviditeľniť, v tom si viem predstaviť význam platformy, ak krúžkovanie má nejakú váhu,“ povedala politologička o platforme.

„Ak by bol výsledok lepší, ako naznačujú súčasné preferencie, mohlo by sa to v strane stabilizovať. Ak bude výsledok skutočne nízky, možno očakávať štiepenie,“ dodala Szomolányi. Nemyslí si, že by vzbúrencov zo SaS v ostatných stranách čakali s otvorenou náručou, časť členov možno v prípade volebného neúspechu strany z politiky odíde.

„Pozrite, názorové nezhody, to je súčasť bežného všedného dňa. Nečakajte, že dvesto členov bude mať na každú vec rovnaký názor,“ reaguje na nezhody Sulík.

Prípadné disonancie v strane po ohlásení platformy komentoval Rajtár slovami, že „nikdy to nie je hladké“, nerobia však veci preto, že sú ľahké.

S prezentovaním spoločných stanovísk strany nemajú podľa Rajtára žiaden problém.

„Takéto veci nám fungujú prakticky automaticky, schvaľovaním stanovísk, a toto funguje hladko,“ povedal. SaS nedávno prezentovala svoj odmietavý postoj k zákonu o zálohovaní PET fliaš, čím podľa niektorých komentátorov aj podľa Szomolányi strana "zostala v minulom storočí".

Demokratické jadro SaS

K platforme Demokratické jadro sa hlásia poslankyne Jana Kiššová a Natália Blahová, okrem Rajtára aj poslanci Ľubomír Galko, Vladimír Sloboda, Radoslav Pavelka a ďalší členovia strany z regiónov.

Jej vznik ohlásili minulý víkend na tlačovej besede po tom, ako mimoriadny kongres vo Zvolene potvrdil Sulíka vo funkcii predsedu na ďalšie štyri roky. Sulík získal pri voľbe predsedu 135 hlasov zo 141 odovzdaných volebných lístkov, šesť hlasov bolo neplatných. Členovia platformy kongres bojkotovali a jeho výsledky neuznávajú.