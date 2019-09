Programátor z portálu blbec.online: Blaha nemá výbavu na to, aby vedel argumentovať

Aktivista ukázal na správanie sa politikov na Facebooku.

13. sep 2019 o 23:33 Roman Cuprik

Vďaka nemu môže verejnosť sledovať ako Ľuboš Blaha zo Smeru či bývalý policajný prezident Tibor Gašpar systematicky mažú reakcie svojich názorových oponentov. Jeho portál blbec.online sleduje aj internetový dosah extrémistických stránok a takisto vytvoril nástroj, ktorý pomáha facebookovým skupinám chrániť sa pred diskutérmi šíriacimi nenávisť a konšpiračné teórie.

Prográmátor, ktorý za týmto projektom stojí, nedávno dokončil knihu o zmazaných komentároch pod Blahovými statusmi. Tvrdí že Slovensko je v informačnej vojne, no ľudí namiesto štátu chránia aktivisti, ako je on. Rozhovor poskytol pod zárukou anonymity.

Prečo chcete ostať v anonymite?

Prečo by som chcel robiť túto prácu verejne? Proti nám stoja skorumpovaní politici, náckovia, krajne pravicové skupiny a konšpirátori. Cez projekt blbec.online vstupujem s týmito ľuďmi do konfrontácie a ťažko sa dá od tejto bandy očakávať pri konfrontácii dialóg. Osobne nie som ani človek, ktorý by s nimi chcel nejaký dialóg viesť.

Je za tým strach? Napríklad Ján Benčík si po svojich blogoch o extrémistoch našiel fotografiu náboja s jeho menom.

Po tých rokoch strach už nemám. Nepatrím ani medzi pacifistov. Obľúbený pojem „slniečkar” len ťažko aplikovať na väčšinu z nás. Konflikty však nevyhľadávame. Nie sme hlupáci. Cieľom je udržať demokraciu tam, kde je. Udržať si štýl a kvalitu života, ktorý vedieme. Nepotrebujeme byť verejne známi. Kontaktnou osobou je pre nás Juraj Smatana. Cez neho si vyberáme ľudí, ktorí nás môžu poznať osobne.

Koľko ľudí pracuje na portáli blbec.online?

Čo sa týka programovania, tak 99 percent programátorskej práce je na mne. V tíme je nás však niekoľko. Minimálne sa mám vždy s kým poradiť, prípadne ostatní schvaľujú návrhy nových stránok, ktoré dávame do verejného monitoringu. Čiže do zoznamu takzvaných blbcov.

Kedy ste sa rozhodli ten portál založiť?