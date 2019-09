Čítanie na víkend: Prečo je medzi úspešnými ľuďmi toľko psychopatov

Pozrite si prehľad magazínového čítania.

13. sep 2019 o 15:49 sme.sk

Ako sa v súčasnosti nezblázniť? Podľa čoho človek rozpozná, že má niekto v jeho okolí duševný problém? A majú dnešní mladí menší záujem o sex, keďže si môžu vyberať z rôznych iných možností?

Psychiater a sexuológ Martin Hollý je už vyše desať rokov na čele najväčšej českej psychiatrickej nemocnice Bohnice.

V rozhovore vysvetľuje aj to, prečo je medzi úspešnými ľuďmi toľko psychopatov, aj o tom, ako si udržať uspokojivý sexuálny život. "Nie všetkým duševným chorobám sa dá úplne predchádzať, ale niečo môžeme ovplyvniť," hovorí Martin Hollý.

Namiesto intimity nastupuje exhibícia. Prežijú denníky?

„Ach! Dnes sa začala vojna. Nikto tomu nechce veriť. Ešte včera popoludní som sedela s Elsou Gullanderovou v parku, deti pobehovali okolo, hrali sa a my sme bodro nadávali na Hitlera... A dnes?! Skoro ráno Nemci zbombardovali niekoľko poľských miest a prenikajú do Poľska zo všetkých smerov.“ Tieto slová si pred 80 rokmi napísala do svojho vojnového denníka autorka Pippi Dlhej pančuchy Astrid Lindgrenová. V jej rodnom Švédsku vyvolal senzáciu.

Denník bol ešte nedávno dôležitou súčasťou našich životov. Písali si ho deti, mládež aj dámy a páni v rokoch. Niektoré sú úchvatnými literárnymi dielami, iné slúžili len ich pisateľom.

Fenomén denníkov odráža náš intímny svet vlastných myšlienok a predstáv, fungoval takisto ako psychohygiena.

Dnes sa však vytráca a namiesto intimity nastupuje exhibícia. Prežijú denníky éru statusov a selfie?

Prekvapilo ju, koľko telo znesie

Predstavte si, že za deň prejdete 64 kilometrov a prekonáte 2600 výškových metrov. Vrcholný výkon na hraniciach totálneho vyčerpania, padáte únavou. A potom urobte to isté ešte jedenásťkrát za sebou.

Bežkyňa ultramaratónov Júlia Batmendijnová takto nedávno vytvorila ženský rekord na najdlhšej turistickej trase na Slovensku.

Takmer 800-kilometrovú Cestu hrdinov SNP zvládla v auguste za jedenásť dní a osemnásť hodín. „Prekvapilo ma, čo všetko ešte telo zvláda. Myslela som si, že budem mať väčšie problémy,“ vravela.

Kritické pre ňu boli len tri dni zhruba v polovici trasy, keď šli od Dobšinského kopca po Čertovicu, potom na Donovaly a nakoniec na Skalku. Ako sa jej to podarilo?