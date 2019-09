Američanka strávila rok v Revúcej. Toto sú miesta, ktoré objavila

Vypočujte si anglický podcast, v ktorom cudzinci zdieľajú svoje zážitky zo Slovenska.

14. sep 2019 o 6:20 Peter Dlhopolec, The Slovak Spectator

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/679532681&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava. Gemer, región s vysokou nezamestnanosťou, odkiaľ veľká časť mladých ľudí emigruje na západ krajiny alebo do zahraničia, sa na jeden rok stal novým domovom pre Američanku Hannah Falchuk.

Vybrali sme sa s ňou na výlet do Revúcej aj do blízkej Jelšavy, pozreli sme sa na opustené nedokončené tunely, ochutnali sme muránske buchty a dozvedeli sme sa okrem iného aj to, prečo sa vrch nad Muráňom volá Cigánka.

Odoberajte podcast Spectacular Slovakia zadarmo:

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.