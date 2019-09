Danko je sklamaný z progresívcov, tvrdí, že v koalícii nenarieka

14. sep 2019

BRATISLAVA. Predseda Národnej rady (NR) a koaličnej SNS Andrej Danko nevidí problém, ak by si Slovensko požičalo financie na investície. Podstatné je podľa neho to, aby peniaze boli použité systémovo.

"Z vyrovnaného rozpočtu sa ľudia nenajedia," povedal. Líder koalície Progresívne Slovensko - Spolu Michal Truban vidí problém hlavne v nefungujúcom systéme.

Uviedli to v sobotnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Danko v pôžičkách nevidí problém

"Slovenská ekonomika znesie takéto pôžičky," povedal Danko v súvislosti so svojím návrhom, aby si Slovensko požičalo sedem miliárd na investície.

Infraštruktúra štátu je podľa neho zanedbaná. Zároveň odmietol grécku a taliansku cestu.

Na poznámku, že je tri roky vo vláde, povedal, že politika je o kompromisoch a vždy sa musí dohodnúť so Smerom a Mostom.

"Nie som zodpovedný za každý rezort," doplnil. Na svojich ministerstvách podľa neho SNS priniesla "x opatrení".

Systémové investície

Truban súhlasil, že Slovensko potrebuje investície, ale systémovo. Podľa neho nestačí, ak niekto pred voľbami začne tieto veci riešiť pre marketing.

Problém s výstavbou diaľnic vidí Danko v slabom stavebnom zákone a zákone o verejnom obstarávaní, chýba mu zjednotenie pod jeden stavebný úrad aj efektívny systém vyvlastňovania pozemkov.

Zopakoval, že je čas začať sa baviť o veľkých investíciách a pôžičkách.

"Keby sme postavili diaľnice napríklad v roku 2003, boli by takmer trikrát lacnejšie," argumentoval.

SNS nepodporí zvýšenie spotrebnej dane

Danko v relácii tiež zopakoval, že SNS nepodporí zvýšenie spotrebnej dane. Existujú podľa neho aj iné dane, napríklad digitálna daň alebo daň za cukrovinky, ktoré by mohli pomôcť štátnemu rozpočtu.

Truban reagoval, že koalícia PS - Spolu by nemala problém s daňou za tabak, ak by bola vyvážená systémovými opatreniami.

Na margo nezvolenia Ľubomíra Galka z SaS za podpredsedu parlamentu Danko povedal, že "nemá voči nemu osobnú emóciu".

Politická súťaž aj drogy

Danko v relácii tiež skonštatoval, že politický boj je neúprimný. „Ja sa niekedy aj teším, že príde nová opozícia. Len tie podmienky nie sú rovnaké. Sú často nespravodlivé," povedal Danko.

Predseda SNS sa posťažoval na kampaň Progresívneho Slovenska v prezidentských voľbách.

"Bola to špinavá kampaň a musel som ju zniesť. Ale si vyprosím, aby mi niekto povedal, že ja nariekam v koalícii. Ja bojujem v koalícii. Postavím sa aj pánovi Trubanovi,“ povedal.

Líder koalície Progresívne Slovensko/Spolu Michal Truban na to reagoval, že chápe Danka, prečo tak hovorí. Podľa neho je to tým, že vidno, že zmena prichádza, a to vidí aj Danko.



Na tému užívania drog v minulosti Truban uznal, že spravil chybu. „Preto som si hneď priznal a o dôveru budem bojovať neustále. Nechcem skončiť ako starí politici a tváriť sa pred ľuďmi pokrytecky. Urobil som veľa chýb a ešte urobím. Takúto úprimnosť chcem prinášať, a to je tá nová politika, ktorú chcem ukazovať,“ povedal.

„Verím, že už drogu nevyskúšate,“ povedal v tejto súvislosti Danko. „Nevyskúšam, neberiem teraz žiadne drogy,“ odpovedal.

Progresívci sklamali Danka

Ako Danko ďalej podotkol, pre neho je Progresívne Slovensko veľké sklamanie, pretože ešte nič neurobili a majú percentá z dobre naučeného marketingu.

„Nám ako nováčikom, ktorí nič neurobili, sa podarilo vyhrať vo viacerých mestách komunálne voľby, v Bratislave mať primátora, vyhrať eurovoľby, prezidentské voľby, prvýkrát poraziť Fica. To sa nám podarilo, pretože sme dokázali robiť slušnú politiku, nehádať sa, spájať a otvorene sme sa postavili za proeurópsku orientáciu,“ reagoval Truban.



Keď ide o dosiahnuté výsledky Truban podotkol, že ich hodnotí na základe činov, a nie rečí.

„Líder, alebo človek, ktorý robí, sa nesmie vyhovárať na iných. Musí mať nejaký plán a program, musí ho vedieť presadiť. Budú to hodnotiť voliči, ktorí povedia, či boli spokojní s touto vládou, alebo neboli. Či zmena príde, alebo nepríde,“ podotkol Truban.

Danko na to reagoval, ich výsledky sú viditeľné, lebo učitelia sa nikdy tak dobre nemali, ani v potravinárstve nikdy také peniaze neboli a o armáde si to myslí takisto.