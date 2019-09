Bugár odkázal Kiskovi, že nemá vynášať, lebo sám zle dopadne

Prípad údajného vydierania exprezidenta rieši NAKA.

14. sep 2019 o 18:37 Peter Kováč

BRATISLAVA. Vydieral šéf Smeru Robert Fico exprezidenta Andreja Kisku v čase, keď mal záujem o kreslo ústavného sudcu? Kým podľa Kisku áno, šéf Mosta-Hídu Béla Bugár, ktorý mal medzi oboma robiť prostredníka, to tak nevnímal.

Kiskovi však Bugár odkázal, že ak bude na verejnosť vyťahovať veci, ktoré zazneli v rozhovoroch medzi štyrmi očami, mohol by na to doplatiť.

„Ak si prezident Kiska myslí, že mám hovoriť o všetkom, o čom sme rokovali medzi štyrmi očami, tak môžem, ale dopadne to veľmi zle pre neho,“ vyhlásil Bugár.

Bugár to vidí inak

Reagoval tak na slová Kisku o tom, že práve cez Bugára mu Fico odkázal, že by chcel byť ústavnom sudcom.

Súvisiaci článok Exhovorca prezidenta Krpelan: Na stretnutiach s Ficom treba čítať medzi riadkami Čítajte

„Zavolal mi Béla Bugár, že za ním bol Fico a odkazuje mi, že ak ho vymenujem za predsedu Ústavného súdu, prestanú všetky útoky na moju osobu, ktoré sa týkajú pozemkov či daní, a bude mier. V opačnom prípade však bude vojna pokračovať,“ povedal Kiska v rozhovore pre Denník N. O pár dní neskôr sa vraj so šéfom Smeru aj stretol v hoteli Bôrik.

Expremiér sa o post uchádzal ešte v úvode roka, no keď mu prezident odkázal, že ho nikdy nevymenuje, kandidatúry sa vzdal. Pochybnosti v tom čase vyvolávalo aj to, či Fico spĺňa všetky podmienky na to, aby mohol kandidovať.

„Keď potom pochopil, že ho nikdy nevymenujem, prišla odplata. Deň nato, ako sa vzdal kandidatúry, bolo vznesené obvinenie voči konateľovi KTA,“ hovorí dnes Kiska.

Prípadom podozrení z vydierania sa v súčasnosti zaoberá aj polícia, ktorej Kiska odovzdal aj SMS správy, ktoré poslal Bugárovi či premiérovi Petrovi Pellegrinimu.

Bugár v reakcii na Kiskove slová povedal, že tieto debaty ani vydieranie nevnímal. Zároveň dodal, že nebude radšej zverejňovať, čo všetko zaznelo z Kiskovej strany.

„Potom by sme sa museli vrátiť k tomu, že kto mal záujem , aby vznikla iná vláda. Vláda odborníkov na čele povedzme s nejakou poslankyňou a tak ďalej,“ vyhlásil Bugár.

Kisku zatiaľ neobvinili

Kiska hovoril prvý raz o vydieraní zo strany Fica ešte vo februári na tlačovej konferencii , na ktorej sa vyjadroval k trestnému stíhaniu konateľa jeho firmy KTAG Eduarda Kučkovského.

Súvisiaci článok Prípad údajného vydierania Kisku Ficom podľa prokuratúry pokračuje Čítajte

Hovoril tiež, že očakáva aj vlastné obvinenie po odchode z prezidentského úradu. Dosiaľ sa tak nestalo.

Fico vtedy obvinenia odmietal a označil za absurdné, že by mal na špagátiku políciu či prokuratúru.

„Som pripravený okamžite vypovedať pred príslušnými orgánmi činnými v trestnom konaní, čakám len na dátum,“ povedal Fico vo februári.

Na polícii bol k prípadu údajného vydierania vypovedať v apríli. Rovnako bol vypovedať už aj Bugár.