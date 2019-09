V Bratislave pochodovali ľudia za práva žien pri potratoch

Na pochode sa zúčastnilo asi päťsto ľudí.

14. sep 2019 o 20:17 SITA

BRATISLAVA. Nebudeme ticho, lebo nedovolíme, aby o nás a našich telách rozhodoval niekto iný.

Odkazujú to členky feministických organizácií Aspekt, Možnosť voľby a Povstanie pokračuje predkladateľom legislatívnych návrhov, ktorých dôsledkom by bolo obmedzenie prístupu žien k bezpečnej a legálnej interrupcii. Svoj názor vyjadrili dnes na pochode Nebudeme ticho! v Bratislave.

„Nebudeme ticho o tom, že materstvo a rodičovstvo ako také nemajú so sebou pre nikoho prinášať riziko chudoby. Nebudeme ticho o tom, že treba zlepšovať životné podmienky žien a rodín. Nebudeme ticho o tom, že antikoncepcia nemá byť luxusom. Nebudeme ticho o potrebe kvalitnej sexuálnej výchovy či o nutnosti poskytovať nezaujaté informácie o plánovanom rodičovstve. Nebudeme ticho ani o potrebe dôstojnej a rešpektujúcej tehotenskej, pôrodnej a popôrodnej starostlivosti,” konštatovali.

Vyjadrili svoj nesúhlas

Pred zhromaždenými, ktorých podľa odhadov organizátoriek bolo zhruba 500, vyjadrili nesúhlas s tým, aby ľudia mali svoje životy prispôsobovať vôli štátu.

Upozornili, že navrhované obmedzenia by znamenali upevnenie systémového násilia zo strany štátu a ešte väčšmi by tak prispeli k individuálnym formám rodovo podmieneného násilia.



Podľa organizátoriek pochodu štyri legislatívne návrhy, ktoré predložili poslanci a poslankyne OĽaNO, Sme rodina, Ľudovej strany Naše Slovensko a nezávislý poslanec Richard Vašečka, by v prípade ich schválenia znamenali vážne obmedzenie prístupu k bezpečnej a legálnej interrupcii, zvýšenie interrupčnej turistiky a tiež počtu život a zdravie ohrozujúcich zákrokov.

Napriek tomu, že svoje návrhy odôvodňujú ochranou života, podľa organizátoriek pochodu sú iba ďalšou snahou o upevnenie kontroly nad životmi žien, teda ďalším násilím zo strany štátu.

To podľa nich mnohým, predovšetkým sociálne ohrozeným skupinám, ale aj tým, čo žijú z nižšieho platu a ženám žijúcim v násilných vzťahoch, prakticky znemožní podstúpiť zákrok.

Kritizujú prístup inštitúcií

Ako ďalej konštatovali, mnohé strany, štátne či cirkevné inštitúcie k téme sexuálnych a reprodukčných práv pristupujú tak, ako keby šlo o hračku alebo nástroj politickej kampane.

„Opakovane ukazujú, že im nezáleží na životoch, ale na tom, aby podriadili naše telá a životy systému, ktorý si cení zisk a blahobyt pre hŕstku vyvolených viac ako ľudský život. O téme reprodukčných a sexuálnych práv samozrejme treba hovoriť. A táto diskusia má byť emancipačná a musí chápať ženy ako kompetentné rozhodovať o svojich telách a životoch. Nebrať im slobodu o sebe rozhodovať a brať do úvahy ozajstné potreby ľudí,” prízvukovali členky feministických organizácií.



Okliešťovanie reprodukčných práv organizátorky označili za násilie, a preto je podľa nich treba spolu aktívne vytvárať spoločnosť, založenú okrem iných princípov rovnosti aj na princípoch rodovej rovnosti.

Takisto konštatujú, že treba podnikať všetky nutné kroky na to, aby sa zabránilo snahám väčšmi prehlbovať existujúce rodové, sociálne a triedne nerovnosti.