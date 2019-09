Remišová kritizovala Danka za hádku s Matovičom v parlamente

V parlamente sa majú podľa Remišovej riešiť problémy ľudí na Slovensku.

15. sep 2019 o 9:39 SITA

BRATISLAVA. V parlamente sa majú riešiť problémy ľudí na Slovensku. Osobné spory a nadávky by sa mali riešiť inde, pretože vzájomné pokrikovanie nevyrieši ani korupciu, ani zdravotníctvo ani sociálne problémy.

Pre agentúru SITA to uviedla poslankyňa a členka strany Za ľudí Veronika Remišová.

Reagovala na štvrtkovú hádku medzi lídrom hnutia OĽaNO Igorom Matovičom a predsedom parlamentu Andrejom Dankom (SNS).

Súvisiaci článok Matovič doniesol Dankovi jednosmernú letenku, v pléne sa urážali Čítajte

„Pri korupčných kauzách vždy tvrdo kritizujem, čo treba kritizovať. Nebojím sa ukázať na ľudí zodpovedných za kauzy. No nadávať si v parlamente nič nezmení. Andrej Danko sa síce za svoje vyjadrenia ospravedlnil, no slová, ktoré zazneli v Národnej rade Slovenskej republiky, ničia dôveru ľudí v inštitúcie a v štát ako taký," dodala Remišová.



Hádka medzi Matovičom a Dankom sa spustila po tom, ako líder OĽaNO doniesol šéfovi parlamentu jednosmernú letenku do Grécka. Danko dal Matovičovi letenku späť a začala sa slovná prestrelka.

OĽaNO kúpilo Dankovi letenku ako reakciu na jeho vyjadrenia, že sa Slovensko môže viac zadlžovať.