Danko kritizoval ministra financií, chce vládu bez progresívcov

Danko tvrdí, že po voľbách by najradšej vládol sám.

15. sep 2019 o 12:45 TASR, SITA

BRATISLAVA. Predseda parlamentu a SNS Andrej Danko by po nadchádzajúcich voľbách najradšej vládol sám, bude však bojovať aj za vznik vlády, ktorá by zastavila Progresívne Slovensko.

Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike, kde tiež kritizoval ministra financií Ladislava Kamenického (Smer) a prieskumy politických preferencií.

"Mám pocit, že platí veta z podnikania, že najlepší počet je nepárny a tri už je veľa. Po tejto skúsenosti v koalícii budem predostierať víziu Slovenska typu Kaczynskiho a Orbána. Na to potrebujeme predložiť nový program a možno si aj oddýchnuť v opozícii," uviedol tiež.

Najdôležitejším cieľom je však podľa jeho slov zabrániť odovzdaniu letísk Američanom, akceptovaniu adopcií homosexuálnymi pármi a rozbíjaniu sociálneho štandardu.

Danko kritizoval prieskumy

Danko kritizoval aj prieskumy preferencií politických strán a avizoval možné zmeny. Niektoré prieskumy sa podľa neho ani nerealizujú a s číslami sa obchoduje.

"Ak má Drucker sedem percent, tak zajtra to zabalím," vyhlásil.

Predseda SNS verí, že prieskumy by sa dali zákonom regulovať, napríklad cez povinné zverejnenie metodiky, alebo predĺženie obdobia pred voľbami, kedy nemôžu byť zverejňované.

"Stali sa manipulatívnym nástrojom pre rôznych novovznikajúcich politikov," myslí si Danko o prieskumoch.

Prišli o väčšinu

Predseda parlamentu sa vyjadril aj k strate oficiálnej väčšiny koalície v parlamentne po odchode Martina Fedora z poslaneckého klubu Mosta-Híd.

Problém by to podľa neho bol až vtedy, ak by koalícii neprechádzali zákony, čo sa v súčasnosti nedeje.

Pripomenul, že niektoré koaličné zákony prešli ústavnou väčšinou. Neskôr v relácii však dodal, že "nemôžete mať koalíciu so stranou, ktorej každý deň odíde nejaký poslanec". Vylúčil však, že by boli v koalícii nezhody.

K téme zvyšovania spotrebnej dane na tabakové výrobky Danko uviedol, že nevedel o skrátenom legislatívnom konaní, ani o novej výške dane.

Je presvedčený, že minister financií by mal hľadať zdroje do rozpočtu inde, napríklad lepším výberom dane z pridanej hodnoty (DPH), alebo zmenou odmeňovania v štátnej správe.

"Ak by sa plnila povinnosť výberu DPH, žiadne problémy v štáte by neboli," myslí si.

Investovanie do infraštruktúry

Dankovi tiež prekáža, že Slovensko "žije z toho, čo komunisti vybudovali" a neinvestuje do infraštruktúry. Rekonštrukciu podľa neho potrebujú všetky letiská, rýchlejšie by sa mali budovať aj diaľnice.

Dlhovú brzdu označil za "totálnu hlúposť", pretože ju žiadny iný štát nerešpektuje.

Líder SNS tiež uviedol, že telefonoval predsedovi Smeru Robertovi Ficovi v súvislosti s jeho výrokmi k odsúdeniu poslanca za ĽSNS Milana Mazureka. Fico to Dankovi vysvetlil, ten to podľa svojich slov prijal.

"Pre mňa je dôležité, že aj Robert Fico povedal, že si nevie predstaviť vládu s takýmito ľuďmi," dodal. Danko tiež počas relácie opakovane odmietol spoluprácu s ĽSNS.

Parlamentné voľby

Danko tiež povedal, že parlamentné voľby by sa mali uskutočniť 29. februára budúceho roku.

„Asi máme len tento termín možný z hľadiska mojej komunikácie s právnym oddelením národnej rady,“ povedal Danko