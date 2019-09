Dobré ráno: Les nie je kukuričné pole. S ochranou musíme niečo robiť

Aký je stav slovenských lesov?

15. sep 2019 o 23:04 Nikola Bajánová

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/681568442&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Okolo štyridsiatich percent nášho územia tvoria lesy. Číslo je takmer identické s tým, ktoré hovorí o stave v Európskej únii.

V členských štátoch je trend celkovo pozitívny. Od roku 1990 v nich pribudlo lesov v približnej rozlohe Portugalska.

Európske lesy dokážu momentálne absorbovať skleníkové plyny zodpovedajúce viac ako 400 miliónom ton oxidu uhličitého. To ale neznamená, že všetko je v poriadku.

Odlesňovanie trápi ochranárov na celom svete a inak tomu nie je ani na Slovensku.

Poslanci mali uplynulý týždeň v rukách zákon, ktorým mohli ochranu lesov u nás výrazne posilniť.

Mnohí si myslia, že sa im to aj podarilo. Veľmi odlišne to však vidí Juraj Lukáč z lesoochranárskeho združenia Vlk, s ktorým sa o výhradách k novele rozprávala Nikola Bajánová.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Krátky prehľad správ

Koalícia stratila svoju tesnú, 76-miestnu väčšinu v parlamente. Z klubu Mosta Híd totiž v piatok vystúpil poslanec Martin Fedor. Ten kandidoval v roku 2016 za stranu Sieť. Návrhy predkladané vládnymi stranami však stále môžu podporovať aj viacerí nezaradení, či opoziční poslanci, ako tomu bolo aj v minulosti, napríklad pri zastropovaní veku odchodu do dôchodku.

Vyšetrovací tím Gorila by mala od októbra viesť žena. Koncom septembra sa skončí dvojmesačná výpovedná lehota súčasného šéfa tímu Lukáša Kyselicu. Jeho najpravdepodobnejšou nástupníčkou je vyšetrovateľka Lucia Šarniková.

Český štátny zástupca v piatok oznámil, že v kauze podozrenia z dotačného podvodu v súvislosti s farmou Čapí hnízdo zastavil stíhanie všetkých osôb vrátane českého premiéra Andreja Babiša.

Ukrajina pripravuje zoznamy pre možnú druhú výmenu zadržiavaných osôb s Ruskom. Prvá prebehla 7. septembra, keď si Rusko a Ukrajina navzájom vymenili 70 zadržiavaných osôb, po 35 z každej strany.

Globálny klimatický štrajk, ktorý sa koná tento piatok aj vo viacerých slovenských mestách, podporila mimo iných Slovenská akadémia vied, Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita. Všetkých študentov, pedagogických a vedeckých zamestnancov ako aj verejnosť vyzvali, aby sa zúčastnili na piatkovom protestnom zhromaždení.

Odporúčanie

Odporúčanie taktiež úzko súvisí s témou tejto epizódy. Čo by sa stalo, ak by zo sveta zmizli všetky stromy? Tak s touto dystopickou tézou sa pohrala stanica BBC, ktorá vysvetľuje, ako veľmi sme my ľudia od lesov závislí.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.