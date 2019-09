V Tatrách prednášal nositeľ Nobelovej ceny za chémiu Feringa

Feringovi udelili Zlatú medailu Slovenskej chemickej spoločnosti.

15. sep 2019 o 16:07 SITA

BRATISLAVA. Vo Vysokých Tatrách prednášal nositeľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 2016 Bernard Lucas Feringa z University of Groningen v Holandsku.

Na spoločnom 71. zjazde slovenských a českých chemikov v Starom Smokovci mal hlavnú prednášku.

Na podujatí mu zároveň udelili Zlatú medailu Slovenskej chemickej spoločnosti, ktorá pôsobí pri Slovenskej akadémii vied.

SAV o tom informovala na svojom webe.

Prednášal o smart liekoch

„Veľmi si vážim toto ocenenie od Slovenskej chemickej spoločnosti, ktorá robí veľmi záslužnú činnosť pre chemickú komunitu a veľa to pre mňa znamená, že som mohol vystúpiť so svojou prednáškou,“ povedal Feringa, ktorý získal Nobelovu cenu za dizajn a syntézu molekulových strojov.

Jeho snom je vytvorenie tzv. smart alebo múdrych liekov, ktoré sa zaktivizujú napríklad formou svetla práve vtedy, keď ich potrebujeme. Aj o tom bola jeho prednáška.

Feringa potvrdil, že verejnosť sa často na chemikov a vedcov pozerá ako na ľudí, ktorí sa hrajú. On si však dôležitú inšpiráciu pri svojom výskume berie napríklad aj z prírody, kde sa veci hýbu vďaka molekulovým interakciám.

„To sme doteraz veľmi nevedeli robiť, pretože chémia bola statická. Náš tím sa práve snaží ju dizajnovať ľudskou činnosťou na molekulovej úrovni. Sme ešte veľmi na začiatku, ale už vieme pohnúť molekulami a je to určite začiatok ďalších objavov,“ vyjadril sa Feringa k svojej vedeckej činnosti.



Vedec zdôraznil, že veľmi dôležitá je v tomto smere tímová práca a vyzdvihol prínos celého tímu, s ktorým roky pracuje. „Je to privilégium každý deň pracovať s týmito mladými ľuďmi, sú talentovaní a kreatívni, prichádzajú s obrovským množstvom nápadov, dokonca ma aj niekedy skritizujú. Ale získavam z nich obrovské množstvo energie, veľa sa od nich učím, spoločne tvoríme a toto je najväčší benefit byť vedcom,“ skonštatoval.

Prístupný, ale tvrdý spolupracovník

Súčasťou jeho tímu bol na prelome rokov 2004 a 2005 aj Radovan Šebesta, profesor organickej chémie na Univerzite Komenského v Bratislave.

„Pre mňa to bola česť dostať sa do jeho blízkosti. Pracovalo sa mi s ním výborne. On už vtedy veľa cestoval, vždy bol prístupný, dosiahnuteľný, ale bol aj tvrdý. Hneď na začiatku mi naznačil, že musím veľa pracovať. To sme ale museli všetci. Bolo to pre mňa veľmi prínosné,“ povedal profesor Šebesta.



„Zlatá medaila Slovenskej chemickej spoločnosti je najvyššie ocenenie našej spoločnosti a v tomto zmysle sme mu chceli povedať, že si ho veľmi vážime. Vážime si jeho prínos pre chémiu, pre rozvoj tejto vednej disciplíny, ale ja preto, že urobil niečo aj pre Slovensko. Viedol niekoľko našich študentov, postdoktorandov, ktorým ovplyvnil život tým, že im dal veľmi dobrý štart. Málo z nich sa, žiaľ, vrátilo na Slovensko,“ povedala Mária Omastová z Ústavu polymérov SAV, ktorá je zároveň členkou predsedníctva Slovenskej chemickej spoločnosti.

Profesora vníma ako veľmi priateľského, bezprostredného človeka. „Je zážitkom byť v jeho spoločnosti," povedala.



Zahraničných vedcov oceňuje SAV každý rok. Laureátom Zlatej medaily SAV sa minulý rok stal predseda Maďarskej akadémie vied profesor László Lovász.

Patrí medzi najvýznamnejších matematikov v Maďarsku a je jedným z najväčších svetoznámych matematikov v oblasti kombinácie, teórie grafov a informatiky.