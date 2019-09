Cudzincom pomôže pri návrate domov nová webová stránka

16. sep 2019 o 10:46 TASR

BRATISLAVA. Cudzinci, ktorí sa rozhodli odísť zo Slovenska domov, nájdu pomoc a informácie na novej webovej stránke Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) SR.

Informácie nájdu v slovenčine, angličtine, ruštine a srbčine. Informovala o tom IOM SR.

Poskytovanie poradenstva

Pomoc pri dobrovoľnom návrate zo Slovenska domov poskytuje IOM v rámci programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR).

O pomoc môžu požiadať neúspešní žiadatelia o azyl a cudzinci bez povolenia na pobyt na Slovensku, ktorí tu nemôžu zostať, nemajú financie a chcú sa vrátiť domov, uvádza IOM.

Cudzincom poskytuje poradenstvo o návrate, registruje ich do programu, zabezpečuje cestovný lístok, pomáha pri vybavovaní náhradných cestovných dokumentov.

Taktiež im maximálne na 14 dní zabezpečí ubytovanie, stravu, oblečenie a zdravotnú starostlivosť.

"V deň návratu IOM asistuje cudzincom pri odchode zo Slovenska, pri prestupoch a po príchode do krajiny pôvodu," vysvetľuje Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave.

Dobrovoľné návraty

Ukrajina je medzi prvými piatimi krajinami s najväčším počtom dobrovoľných návratov.

"Posledné dva roky sa do tejto skupiny dostalo aj Srbsko. Informácie na stránke doplníme v ďalších jazykoch, ktorými rozprávajú alebo ktorým rozumejú ďalšie početnejšie skupiny navrátilcov," hovorí Vatráľová.

Podľa IOM od roku 2004 do 30. júna 2019 asistovali 1566 cudzincom pri návrate zo Slovenska. Boli zo 66 krajín po celom svete.

"Od januára do konca júna 2019 sa s pomocou IOM vrátilo zo Slovenska 59 cudzincom do 17 krajín, najviac ich smerovalo do Srbska, na Ukrajinu a do Iraku," uviedla organizácia. Všetky služby IOM v programe AVRR sú pre cudzincov bezplatné.