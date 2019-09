Tri najsilnejšie vedecké inštitúcie sa pridávajú ku klimatickému štrajku

Od 20. do 27. septembra sa budú na celom svete konať masové demonštrácie.

16. sep 2019 o 11:49 SITA

BRATISLAVA. Tri najsilnejšie slovenské vedecké inštitúcie sa pridávajú ku globálnemu klimatickému štrajku.

Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Slovenská akadémia vied tak urobia v snahe o ovplyvnenie spoločenského diania s cieľom vyjadriť jednoznačné stanovisko.

Zodpovednosť za stav planéty

„Ako vzdelávacie a vedecké ustanovizne, ktorých poslaním je prispievať k rozvoju vzdelanosti a vedy ako aj k rozvoju celej spoločnosti cítime zodpovednosť za stav našej planéty. Rozhodli sme sa preto podporiť všeobecnú štrajkovú výzvu a prispieť k prebudeniu nielen našich študentov a mladých ľudí, ale aj všetkých obyvateľov tejto krajiny. Klimatickú zmenu a jej prejavy už nie je možné spochybňovať ani podceňovať. Už nie je čas na diskusiu, konajme“, konštatujú.

Ako agentúru SITA ďalej informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková, vyzývajú všetkých študentov, pedagogických a vedeckých zamestnancov aj širokú verejnosť k účasti na protestnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční v piatok 20. septembra o 10:00 na Šafárikovom námestí, odkiaľ sa spoločne presunú na Kollárovo námestie.

Účastníci sa následne môžu pripojiť ku klimatickému štrajku na Námestí slobody. Ku globálnemu klimatickému štrajku sa prihlasuje aj Študentská rada vysokých škôl.

Globálne otepľovanie

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) konštatuje, že ako najvyššej reprezentácii študentov na Slovensku im nie je ľahostajná budúcnosť našej planéty.

"S obdivom sa pozeráme na odvážne kroky Grety Thunbergovej, ktorá je inšpiráciou nielen pre študentov, ale celú spoločnosť. Je nám veľkým potešením, že tu dnes stojíme po boku najväčších vedeckých ustanovizní na Slovensku a vítame ich iniciatívu. Napriek tomu s ľútosťou konštatujeme, že varovania vedeckej a odbornej spoločnosti, ba dokonca ani aktivistov sa nestretli s porozumením u politických špičiek v našej krajine a vo svete," uviedli vo vyhlásení, ktoré agentúre SITA poskytol podpredseda pre vzťahy s verejnosťou ŠRVŠ Martin Mlynár.

Dodávajú, že aj dnes, v storočí vedy a faktov, sa nájdu ľudia na najvýznamnejších postoch politiky a biznisu, ktorí hovoria o globálnom otepľovaní ako o konšpirácii.

"Preto musíme my, mladí, ktorí máme najväčšiu zodpovednosť voči zajtrajšku, prebrať zodpovednosť. Tento rok je výročím Nežnej revolúcie, ktorú spustili študenti, pretože sa desaťročia naša spoločnosť nachádzala v kríze demokracie a slobody. Dnes sa ocitá náš svet a celé ľudstvo v období klimatickej krízy, preto by sme mali znova zobrať našu budúcnosť do našich rúk," prízvukuje ŠRVŠ.

Klimatický štrajk

Vyzývajú študentov, aby sa v piatok pridali ku klimatickému štrajku. Zároveň pozývajú na diskusie v utorok 24. septembra, ktoré pripravuje Univerzita Komenského v Aule UK od 13:00 s klimatickou tematikou nielen pre študentov, ale aj pre verejnosť.



Od 20. do 27. septembra sa budú na celom svete konať masové demonštrácie a ďalšie sprievodné aktivity pod názvom Globálny klimatický štrajk a spoločne budú požadovať koniec veku fosílnych palív.

Heslom „Náš dom je v plameňoch – začnime sa tak správať“ sa začala globálna výzva k zapojeniu sa do štrajku, ktorého cieľom je demonštrácia za požiadavku klimatickej spravodlivosti pre všetkých ľudí i všetko živé na tejto planéte.



Vedecké inštitúcie prízvukujú, že napriek sústavnému naliehaniu vedeckej obce, hnutí a mimovládnych organizácií, politické reprezentácie ani po desaťročiach rokovaní neprijali kroky nevyhnutné na riešenie klimatickej krízy na medzinárodnej úrovni.



Fenomén klimatickej zmeny nie je len o problematike globálneho otepľovania či extrémnych prejavov počasia.

Jeho súčasťou sú aj ekologické konzekvencie smerujúce k narušeniu stability pôvodných ekologických systémov a poškodeniu krehkej rovnováhy v biologickej rozmanitosti infiltráciou nepôvodných organizmov s často inváznym potenciálom, ktoré zložitými interakciami ovplyvňujú zdravie človeka a ekonomiku krajiny, upozornili tri slovenské vedecké inštitúcie.