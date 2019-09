Kalavská začína rokovať s politickými stranami, chce podporu stratifikácie

Ministerka je presvedčená, že bez reformy zdravotníctvo skolabuje.

16. sep 2019 o 12:04 TASR

BRATISLAVA. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru) bude počas tohto týždňa rokovať so zástupcami politického spektra o podpore reformy zdravotníctva, o tzv. stratifikácii.

Prízvukovala, že chce tému odpolitizovať a vrátiť na odbornú úroveň.

Reforma zdravotníctva

Kalavská je presvedčená, že bez reformy slovenské zdravotníctvo skolabuje. Od politikov, ktorí za ňu nezahlasujú, vyžaduje, aby sa vyjadrili k téme, kam má zdravotníctvo na Slovensku smerovať.

"Potom by som chcela, aby povedali tí politici, ktorí za to nezahlasujú, respektíve povedia stratifikácii nie, aby povedali čo ďalej. Čo s tým, že naši ľudia zbytočne umierajú. Všetci mi hovoríte, že chcete mať zdravotníctvo ako vo Švajčiarsku, Fínsku, Dánsku, ale tieto krajiny to spravili," povedala s dôvetkom, že v týchto krajinách k reforme ústavnej zdravotnej starostlivosti došlo.

Nastavenie kritérií

Stratifikácia prinesie napríklad merania cez lepšie výsledky liečby.

Nemocnice budú musieť postupne nastaviť kritériá, ako napríklad minimálny počet výkonov za rok.

Projekt definuje 28 skupín, ktoré zastrešujú desiatky konkrétnych výkonov. Tie sa musia centralizovať.

Nová typológia nemocníc má garantovať zdravotnú starostlivosť v jasne určenom rozsahu. Platná by mala byť od roka 2024.

Prinesie aj nový typ nemocníc, ktoré sa budú orientovať na dlhodobú starostlivosť.