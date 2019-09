Politológ Baboš: Smer spravil z ľavice niečo nemoderné

Strany dnes svoje programy mixujú, hovorí Baboš.

16. sep 2019 o 16:23 Lucia Praus Krbatová

Aj korupčné kauzy Smeru sú automaticky spájané so sociálnou demokraciou, hovorí politológ PAVOL BABOŠ.

Chýba na Slovensku v súčasnosti ľavicová stana?

Ak sa na to pozriem tak, či na Slovensku chýba strana, ktorá by plnohodnotne reprezentovala voličov s ľavicovými hodnotami, tak áno, chýba. To sa týka hodnôt tradičnejšej, ako aj modernejšej ľavice.

Aký je medzi nimi rozdiel?

Majú veľa spoločného, napríklad pohľad na prerozdeľovanie bohatstva, ktoré propagujú, alebo ochranu slabších. Rozdiel je v tom, aké témy považujú za dôležité.