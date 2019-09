Šéf asociácie záchraniek: Je zvláštne, že záchranke LSE tak narástol počet staníc

Na výhrady k záchrankám odpovedal šéf ich asociácie MATEJ POLÁK.

17. sep 2019 o 19:02 Ján Krempaský

Záchranke ZaMED, ktorej šéfujete, sa po poslednej súťaži zvýšil počet staníc zo 14 na 22. Považujete to za úspech?

Ak sa na to budem pozerať z pohľadu, že som žiadal 33 a dostal som 22, tak je to úspech na nejakých 66 percent. Tretinu bodov, ktoré sme žiadali, sme nedostali. Z pohľadu nárastu to môže byť vnímané, že sa nám rozšíri biznis. Avšak pred šiestimi rokmi sme prevádzkovali 19 staníc a v minulom tendri sme klesli na 14, lebo niektoré stanice po nás získal Falck. Teraz sa stanice, z ktorých odchádza Falck, vracajú nám. K nim ešte nejaké dve-tri, ale to sú novovzniknuté stanice RZP-S. Z pohľadu trhového podielu to určite ako úspech nevnímam.

Myslíte si, že stanice, ktoré ste nezískali, získal niekto iný neprávom, lebo bol zvýhodnený?

Do práce výberovej komisie nevidím. Preto ťažko môžem spochybniť celú jej prácu. Sú stanice, kde som sa s rozhodnutím zmieril po prvom prečítaní. A sú aj také, kde sme podali odvolanie. Chceme, aby sa ešte raz pozreli na to, či komisia neurobila v týchto prípadoch chybu.

Pri koľkých z 33 staníc ste dali odvolanie?

Asi pri desiatich percentách.

V porovnaní so ZaMED-om záchranka LSE - Life Star Emergency narástla z 30 na 107 staníc. Ako si vysvetľujete jej úspech?

Či podali žiadosti na 107 alebo 120 staníc, tak mohli dostať len tie, o ktoré požiadali. Možno tušili, že Falck chce odísť, a využili to, že mnohé zo staníc budú otvorené a nebude nijaký iný poskytovateľ, ktorý by sa o ne hlásil.

Neprekvapilo vás teda, že počet staníc LSE tak narástol?

Prekvapilo ma to.

Denník SME upozornil, že niektorí členovia výberovej komisie mali prinajmenšom v minulosti väzby na šéfa LSE Miroslava Micskiho. Čo si o nej myslíte?

“ Myslím si, že by mali byť jasne nastavené kritériá, koľko rokov už nemôže človek, ktorý je v komisii, pracovať pre žiadneho z poskytovateľov alebo jeho akcionára. „ Matej Polák, šéf asociácie záchraniek a ZaMED-u

Jej zloženie som čítal iba v novinách. Komisia mala päť členov, z toho dvaja v minulosti pracovali pre jedného z uchádzačov a dvaja pracujú pre druhého. Napríklad dve štátne záchranky (ZZS Bratislava a Košická záchranka - pozn. red.) mali v komisii ľudí (Peter Salon a Marianna Kozmannová - pozn. red.), ktorí priamo pracujú pre ich zriaďovateľa (ministerstvo zdravotníctva - pozn. red.). Príde mi to rovnako vyvolávajúce konflikt záujmov ako to, že druhí dva členovia (Mário Mikloši a Adrian Mifkovič - pozn. red.) pred desiatimi rokmi pracovali pre iného z uchádzačov (LSE - pozn. red.). Myslím si, že do budúcna by sa malo bližšie určiť, čo je konflikt záujmov. Zároveň si myslím si, že by mali byť jasne nastavené kritériá, koľko rokov už nemôže človek, ktorý je v komisii, pracovať pre žiadneho z poskytovateľov alebo jeho akcionára.

Nepripadá vám zvláštne, že títo ľudia sa stretli v jednej komisii a LSE tak narástlo?