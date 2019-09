Dobré ráno: Vláda stratila väčšinu, Most-Híd sa rozpadá

Čo hovoria odchody a vzdávanie sa postov.

16. sep 2019 o 23:15 Tomáš Prokopčák, Lucia Praus Krbatová

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/682082111&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Predsedníčka zahraničného výboru a poslankyňa Katarína Cséfalvayová. Predtým bývalý europoslanec József Nagy či exminister obrany Martin Fedor. A pozícii sa vzdali minister životného prostredia László Sólymos či Peter Antal.

V koaličnej strane Most-Híd sa čosi deje. Strana sa podľa aktuálnych prieskumov nedostane do parlamentu, pokus o koalíciu so SMK zlyhal...

Vidíme teda ani nie pol roka pred parlamentnými voľbami rozpad strany Most-Híd? A stratila vláda väčšinu?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Luciou Praus.

Krátky prehľad správ

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská chce tento týždeň rokovať s rôznymi politickými stranami, aby podporili jej reformu zdravotníctva. Výsledkom by mala byť napríklad úprava fungovania nemocníc a jasné kritériá, kto je v čom dobrý. Projekt pôvodne podporoval premiér Peter Pellegrini, stopol ho Robert Fico.

Spojené štáty tvrdia, že majú dôkazy o útoku na ropné zariadenia Saudskej Arábie. Satelitné snímky podľa USA podporujú skoršie tvrdenia spravodajských služieb, že za útokom je v skutočnosti Irán. Teherán to síce odmieta, Donald Trump už naznačil, že na stole je aj vojenská odveta. Irán medzičasom zadržal ďalší ropný tanker, ktorý mal vraj do Saudskej Arábie pašovať 250-tisíc ton motorovej nafty.

Edward Snowden požiadal Francúzsko, aby mu poskytlo azyl. Bývalý spolupracovník amerických tajných služieb obviňovaný z úniku informácií a špionáže sa momentálne ukrýva v Rusku. Snowden Francúzsko žiadalo o azyl už pred šiestimi rokmi, vtedy neuspel.

Druhé známe teleso, ktoré do našej slnečnej sústavy pravdepodobne dorazilo z medzihviezdneho priestoru, skúmajú aj slovenskí astronómovia. Objekt s výstrednou hyperbolickou dráhou sledujú vedci z Astronomického ústavu SAV. Dráha telesa naznačuje, že priletelo z miesta niekde v súhvezdí Kasiopeja.

Odporúčanie

Skúsili ste sa niekedy zamyslieť nad hudbou? Ale tak, no, naozaj počúvať, čo všetko sa v skladbe alebo tracku odohráva. Kedysi dávno som sa trošku potácal okolo hudobnej tvorby a produkcie a odvtedy mám taký podvedomý zlozvyk: automaticky skladbu rozkladám na stopy.

Na jednotlivé hudobné bloky, na konkrétne zvuky. No aj keď nerozumiete, ako fungujú basa s kopákom, Planet Money nachystalo fascinujúcu epizódu svojho podcastu a v časti Ako si poradiť v hudobnom biznise vysvetľuje, ako hudobný biznis funguje, čo robia a čo by robiť mali hudobní producenti a čo všetko sa ukrýva za hitmi, ktoré neraz počujete v rádiu. A to je moje dnešné odporúčanie.

