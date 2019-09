Hnutie Sme rodina podporí Kalavskej reformu nemocníc

Opozičná strana sa v pondelok stretla s ministerkou.

16. sep 2019 o 18:45 TASR

BRATISLAVA. Hnutie Sme rodina podporí reformu slovenských nemocníc, tzv. stratifikáciu.

Opozičná strana o tom informovala po pondelkovom stretnutí s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou (nominantka Smeru).

Poslanci z hnutia mienia, že ak zmeny pocíti občan a nie finančné skupiny, politické farby môžu ísť bokom.

Predseda hnutia Boris Kollár uviedol, že vysvetlenia šéfky rezortu zdravotníctva boli uspokojivé a plne sa zhodovali ich s prioritami.

"Boli sme pani ministerkou vyslovene ubezpečení, že akékoľvek uprednostňovanie záujmov finančnej skupiny Penta bolo pri tvorbe konceptu stratifikácie starostlivo eliminované. To platí osobitne aj pre novú nemocnicu Bory, ktorá má mať podľa ministerky len vedľajší význam z pohľadu zaradenia do siete zdravotníckych zariadení," komentovali členovia Sme rodina.

Ako priblížila členka Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Zuzana Šebová (Sme rodina), ministerka prisľúbila koniec súčasnej dvojitej praxe lekárov.

"Okrem toho by mali nemocnice získať aj právo podnikať a rozširovať svoje portfólio služieb o výnosné výkony, napríklad laboratória. Nateraz sa totiž väčšina takýchto výkonov realizuje v súkromnom sektore," dodala.

Ministerka zdravotníctva podľa vyjadrenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR priebežne rokuje o stratifikácii so zástupcami všetkých parlamentných strán vrátane zástupcov nezaradených poslancov.

Ministerstvo zdravotníctva sa k záverom vyjadrí následne po skončení rokovaní.

"Rokovania sú odborné a konštruktívne," povedala pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Kalavská chce podľa vlastných slov tému odpolitizovať a vrátiť na odbornú úroveň. Je presvedčená, že bez reformy slovenské zdravotníctvo skolabuje.

Od politikov, ktorí za ňu nezahlasujú, vyžaduje, aby sa vyjadrili k téme, kam má zdravotníctvo na Slovensku smerovať.

"Potom by som chcela, aby povedali tí politici, ktorí za to nezahlasujú, respektíve povedia stratifikácii nie, aby povedali, čo ďalej. Čo s tým, že naši ľudia zbytočne umierajú. Všetci mi hovoríte, že chcete mať zdravotníctvo ako vo Švajčiarsku, Fínsku, Dánsku, ale tieto krajiny to spravili," povedala s tým, že v uvedených krajinách k reforme ústavnej zdravotnej starostlivosti došlo.

Stratifikácia prinesie napríklad merania cez lepšie výsledky liečby. Nemocnice budú musieť postupne nastaviť kritériá, ako napríklad minimálny počet výkonov za rok.

Projekt definuje 28 skupín, ktoré zastrešujú desiatky konkrétnych výkonov. Tie sa musia centralizovať.

Nová typológia nemocníc má garantovať zdravotnú starostlivosť v jasne určenom rozsahu. Platná by mala byť od roka 2024.

Priniesť by mala aj nový typ nemocníc, ktoré sa budú orientovať na dlhodobú starostlivosť.