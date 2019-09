Úrad pre dohľad nepustil poslancov k spisom tendra na záchranky

Generálna prokuratúra už prijala podnety a bude ich riešiť.

17. sep 2019 o 13:57 Ján Krempaský

Správu budeme aktualizovať.

BRATISLAVA. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nesprístupnil poslancom zdravotníckeho výboru písomnosti, ktoré sa týkajú tendra na prideľovanie staníc záchraniek na nasledujúcich šesť rokov.

Denník SME o tom po skončení prieskumu informovala poslankyňa Janka Cigániková (SaS). Poslanecký prieskum trval na úrade pre dohľad v utorok od dvanástej do približne poldruhej poobede.

Poslanci sa chceli pozrieť predovšetkým na to, ako členovia výberovej komisie hlasovali o prideľovaní jednotlivých staníc záchrankám.

V tendri sa rozhodovalo o balíku v celkovej hodnote 800 miliónov eur, ktoré si záchranky rozdelia v priebehu nasledujúcich šiestich rokov.

Cigániková: Som pobúrená

„Som pobúrená rozhodnutím predsedu ÚDZS Tomáša Haška neumožniť poslancom Výboru NR SR pre zdravotníctvo nahliadnuť počas na to určeného a vopred oznámeného poslaneckého prieskumu do materiálov a dokumentácie týkajúcich sa súťaže na záchranky," vraví Cigániková.

Úrad sa pri odmietnutí prístupu poslancov k spisom tendra podľa nej odvolal na mlčanlivosť.

"Poslanci sa pritom dostávajú k oveľa tajnejším materiálom, ako je súťaž na záchranky. Podľa zákona sme totiž považovaní za preverené osoby. Stačilo by, ak by nám dal ÚDZS podpísať mlčanlivosť, to by však musel byť na strane Úradu záujem," vysvetľuje poslankyňa.

Dokumenty tendra Haško poslancom podľa Cigánikovej nesprístupnil aj preto, že vraj na úrade prebieha kontrola Národnej kriminálnej agentúry.

"Nie všetky spisy však boli zapečatené a poslanci sa nedostali ani k tým, ktoré boli mimo zapečatenej miestnosti," dodáva Cigániková.

"Konanie predsedu Haška je neospravedlniteľné. Najprv odmietol zbaviť jednotlivých členov komisie mlčanlivosti, teraz zabránil poslancom súťaž skontrolovať. Ako má občan veriť takémuto Úradu, ktorý má navyše dohliadať nad jeho zdravotnou starostlivosťou?," pýta sa poslankyňa.

O reakciu na poslanecký prieskum požiadal denník SME aj Úrad pre dohľad.

Generálna prokuratúra podnet dostala

Na tender na konci augusta upozornil denník SME. Poukázal na to, že väčšina členov výberovej komisie mala priamu alebo nepriamu väzbu na víťaza tendra firmu LSE - Life Star Emergency.

Z rozdeľovaných 328 staníc získala LSE až 107.

Ministerstvo zdravotníctva na základe týchto informácií podalo podnet na Generálnu prokuratúru. Rovnako tak urobil aj úrad pred dohľad.

Hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová pre SME uviedla, že podnet prijala a bude ich riešiť zákonným spôsobom.

SaS žiada, aby ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská dala návrh na odvolanie Haška. Toho z funkcie odvoláva na návrh ministra zdravotníctva vláda.

Ministerstvo zatiaľ na poslanecký prieskum na úrade nereagovalo.

Liberáli rovnako chcú, aby sa tender na záchranky zrušil a transparetným spôsobom vyhlásil nový.