Slovenská akadémia vied ocenila významných vedcov

Zlatú medailu za celoživotné dielo udelili Anatolijovi Dvurečenskému.

17. sep 2019 o 14:33 SITA

BRATISLAVA. Slovenská akadémia vied ocenila významných vedcov. Zlatú medailu za celoživotné dielo udelila Anatolijovi Dvurečenskému a Silvii Pullmannovej udelila Medailu SAV za podporu vedy.

Ocenenie si prevzali z rúk predsedu SAV Pavla Šajgalíka v Smoleniciach.

Monografia o kvantových štruktúrach

Profesor Anatolij Dvurečenskij, rodák z Kysuckého Nového Mesta, je vedúcim vedeckým pracovníkom Matematického ústavu SAV.

Patrí medzi popredných slovenských matematikov s výrazným medzinárodným dosahom. Ako vedec sa venuje kvantovým štruktúram a teórii pravdepodobnosti.

Najvýznamnejšie výsledky jeho práce súvisia so štúdium Gleasonovej vety, o ktorej napísal monografiu Gleason's Theorem and Its Applications, 1993. Vyšla vo vydavateľstve Kluwer.

Spolu so Silviou Pullmannovou napísali obsiahlu monografiu o kvantových štruktúrach, New Trends in Quantum Structures, 2000 – tiež vyšla vo vydavateľstve Kluwer.

V roku 2017 za ňu obaja vedci dostali ocenenie Predsedníctva SAV, akadémia ocenila, že išlo o vedeckú publikáciu s mimoriadne veľkým počtom citácií.

Podpora vedy

Silvia Pullmannová, rodáčka z Nového Mesta nad Váhom, je vedúcou vedeckou pracovníčkou Matematického ústavu SAV.

V rokoch 1961–1981 pracovala na Ústave merania SAV v Bratislave, od roku 1981 pôsobí na Matematickom ústave SAV v odbore matematických základov kvantovej mechaniky, najmä v oblasti kvantových logík a kvantovej pravdepodobnosti.



SAV oceňuje našich aj zahraničných vedcov každý rok. Laureátom Zlatej medaily SAV sa minulý rok stal predseda Maďarskej akadémie vied profesor László Lovász, ktorý patrí medzi najvýznamnejších matematikov v Maďarsku.

Ocenenie SAV získal aj americký profesor Mark Hillery. Medzinárodnú cenu Slovenskej akadémie vied si 3. septembra prevzal v Bratislave.