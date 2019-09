Dobré ráno: SaS sa rozpadá, Matovič deštruuje a koalícia nemá väčšinu

Do volieb ostáva päť mesiacov.

17. sep 2019 o 22:39 Zuzana Kovačič Hanzelová, Peter Tkačenko

Že sa pomaly blížia voľby vidno aj na rastúcich nezhodách a hádkach.

V SaS si vysvetľujú kto je väčší intrigán a Igor Matovič si zatiaľ začal spievať vlastnú pieseň o budúcej alternatíve k Smeru – ponúka 20 miest na kandidátke SMK a dopredu vyhlásil, že jeho strana nevystúpi do koalície, ktorá zavedie registrované partnerstvá, adopcie homosexuálmi, zavedie povinné kvóty na migrantov, či zruší sociálne balíčky.

A zatiaľ, čo opozícia sa vadí, vládna koalícia stratila parlamentnú väčšinu odchodom Kataríny Cséfalvayovej a Martina Fedora z Mostu Híd.

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozprávala s komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom.

Krátky prehľad správ

Politici majú mať opäť právo na odpoveď. Poslanci schválili novelu tlačového zákona poslancov Smeru. Čiastočne ho však okresal pozmeňovací návrh Ondreja Dostála, podľa ktorého sa to bude týkať len nepravdivých tvrdení.

Juraj Hossu, ktorý minulý rok v máji napadol na Obchodnej ulici v Bratislave Filipínca Henryho Acordu a brutálnymi kopancami do hlavy ho zabil, dostal vyšší trest. Vo väzení si odpyká deväť rokov. Pôvodne bol trest len šesť rokov, ale prokurátorka sa odvolala.

Všeobecná zdravotná poisťovňa je v strate 60 miliónov eur. Žiada dofinancovanie zo štátneho rozpočtu. Tvrdí, že ak peniaze od štátu nedostane, zastavia všetky rozvojové projekty a poskytovatelia dostanú len to najnutnejšie minimum. Znížilo by to tak dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Počet otcov, ktorí poberajú materskú, stúpa. Od januára do augusta priznala Sociálna poisťovňa materskú dávku 14 a pol tisíc otcom. Je to o jeden a pol tisíc mužov viac ako minulý rok.

Roger Federer zvažuje koniec kariéry a otázny je aj jeho štart na olympiáde v Tokiu v 2020. Dvadsaťnásobný grandslamový víťaz oslávil v auguste už 38. narodeniny.

Odporúčanie

Netflix má nový serial Unbelievable o znásilnení. Kontrast vyšetrovania trénovaných detektívok citlivých k obetiam znásilnenia, verzus necitlivý prístup dvoch starších detektívov, ktorí tlačia na obeť, že si to celé vymyslela je hlavný motív.

