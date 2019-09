Beblavý vyzval Kováčika na odchod, žiada zmeny v prokuratúre

Voľba špeciálneho prokurátora by sa mala konať až po výmene vlády a s novými pravidlami.

18. sep 2019 o 11:17 TASR

BRATISLAVA. Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik je neužitočný, Úrad špeciálnej prokuratúry je neúčinný v boji proti korupcii.

Tvrdí to nezaradený poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Spolu.

Potreba zmeny zákona o prokuratúre

Na stredajšej tlačovej konferencii vyzval Kováčika na odchod z funkcie. Zároveň navrhuje viaceré zmeny vo fungovaní Úradu špeciálnej prokuratúry.

"Pre nás je korupcia systémový problém," zdôraznil Beblavý.

Poukázal pri tom aj na medializované informácie o vzťahoch špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika s Marianom Kočnerom, ktorý je obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.

Voľba špeciálneho prokurátora by sa však podľa jeho slov mala konať až po výmene vlády a s novými pravidlami.

Nevidí problém v tom, aby Kováčik v súčasnosti odstúpil a úrad zatiaľ viedol jeho zástupca. Zdôraznil potrebu zmeny zákona o prokuratúre.

Verejné vypočutie, hĺbková previerka

Po novom by šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry mali voliť poslanci po riadnom verejnom vypočutí a hĺbkovej bezpečnostnej previerke, aby vedeli, koho volia.

V súvislosti s činnosťou Úradu špeciálnej prokuratúry vidí Spolu priestor na viaceré zmeny.

Pavel Nechala, odborník zo strany Spolu, navrhuje napríklad zúžiť pôsobnosť úradu a vyradiť menšie korupčné trestné činy do 5000 eur.

Nefunkčnosť pri odhaľovaní korupcie

Úrad by podľa jeho slov mohol pracovať aj bez polície, pričom poukázal na jej nefunkčnosť pri odhaľovaní korupcie už v začiatkoch, čo naznačuje aj správa o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry predložená parlamentu.

Okrem iného navrhuje aj zriadenie parlamentného výboru na kontrolu Úradu špeciálnej prokuratúry a nový spôsob kreovania Rady prokurátorov.

Tá by mala mať podľa jeho slov oprávnenie podať návrh na disciplinárne stíhanie generálneho a špeciálneho prokurátora.

Trestné sadzby za korupciu

Problém vidí aj v nízkych trestných sadzbách pri nepriamej korupcii a samotných správach špeciálneho prokurátora.

"Neprinášajú to, čo by mali priniesť, a to dôslednú kontrolu špeciálnej prokuratúry a jej najvyšších predstaviteľov," tvrdí.

V súvislosti s voľbou kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR, ktorá má byť na aktuálnej septembrovej schôdzi parlamentu, Beblavý doplnil, že nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Spolu sú pripravení rokovať o menách.

V tejto súvislosti zverejnil mená kandidátov, ktorých chcú podporiť, sú to Martina Jánošíková, Ladislav Juszko, Peter Straka, Robert Šorl a Zuzana Pitoňáková.