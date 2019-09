Učitelia kritizujú pokles príplatkov za inovačné vzdelávanie

Namiesto zmeny však dochádza iba k redukcii a premenovaniu predchádzajúceho systému.

18. sep 2019 o 11:29 SITA

BRATISLAVA. Prilepšiť si k výplate vďaka vzdelávaniu je teraz pre učiteľov ťažšie.

Od 1. septembra 2025 z tohto dôvodu hrozí zníženie platu 62 percentám pedagogických a odborných zamestnancov o 12 percent. Tvrdí to Slovenská komora učiteľov vo svojom stanovisku.

Ministerstvo školstva trvá na tom, že možnosť zvýšiť si plat vďaka vzdelávaniu učiteľom zostala aj po navýšení tarifných platov, ktoré rezort považuje za "najvyššie v histórii".

Redukcia a premenovanie systému

„Doterajšie naháňanie sa za kreditmi malo byť nahradené systémom vzdelávania pedagógov, ktorý by garantoval zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu. Namiesto tejto dlho očakávanej zmeny však dochádza iba k redukcii a premenovaniu predchádzajúceho systému. Nový systém profesijného rozvoja nepriniesol žiadny nový bonus v oblasti finančnej motivácie a príplatkov. Z nastavenia neobmedzenej platnosti kreditov v roku 2018 a na ne naviazaných príplatkov dochádza po novom k obmedzeniu tzv. príplatkov za rozvoj na dobu sedem rokov,“ tvrdí Slovenská komora učiteľov .

"Nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch motivuje školy, školské zariadenia, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov k plánovaniu a absolvovaniu takého vzdelávania, ktoré bude mať priamy dopad na zvýšenie odbornosti poskytovania výchovy a vzdelávania, na profesionalizáciu výkonu špecializovaných činností a na prenos inovácií do výchovy a vzdelávania," reagovalo ministerstvo.

"Z tohto dôvodu je zákon ústretovejší k pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, pretože tí po absolvovaní programu vzdelávania v profesijnom rozvoji môžu získať okrem príplatku za profesijný rozvoj aj rozšírenie kvalifikačných predpokladov a lepšie pracovné uplatnenie," uviedol k téme tlačový odbor ministerstva.

Nižšie príplatky za inovačné vzdelávanie

Podľa vyjadrenia komory sa zrušili príplatky za absolvované rigorózne skúšky a zahraničné vzdelávania.

„Príplatky nebude možné získať za inovačné vzdelávanie v takom rozsahu ako doteraz, do výšky 12 percent, ale iba do výšky deväť percent. Rovnako sa sprísnili aj možnosti získavania atestácií až po piatich (1. atestácia) či po desiatich rokoch (2. atestácia), čo bude mať zásadný vplyv na platy a kariérny finančný rast mladých učiteľov, hoci toto opatrenie negarantuje vyššiu kvalitu poskytovaného vzdelávania," uviedla Slovenská komora učiteľov.

"Iné formy vzdelávania v zákone - špecializačné, rozširujúce, štátna jazyková skúška, nemožno považovať za štandardné formy vzdelávania, sú určené len pre vybrané úzke skupiny zamestnancov,“ upozorňuje komora.

Podľa nej tak dochádza k priamej diskriminácii niektorých skupín pedagógov, napríklad učiteľov materských škôl, vychovávateľov, asistentov učiteľa a zahraničných lektorov, a výrazne sa obmedzuje možnosť ich kariérneho rastu.

Ministerstvo poukazuje na razantný rast platov

Ministerstvo vidí tému navyšovania platov diametrálne odlišne.

„V roku 2012 bol plat začínajúceho učiteľa základnej školy 540 eur, kým za pôsobenia ministerky Martiny Lubyovej vôbec sa podarilo presadiť razantné navýšenie platov začínajúcich pedagógov základných a stredných škôl, a to od 1. septembra 2019 na úroveň 831 eur. To ráta s ďalším navýšením už od 1. januára 2020 na sumu 915 eur a po absolvovaní adaptačného vzdelávania (max. do dvoch rokov) na 1001 eur,“ uviedol k téme platov učiteľov tlačový odbor rezortu.

Podľa ministerstva sa v prípade ostatných učiteľov plat zvyšoval, resp. sa ešte zvýši, v období medzi septembrom 2016 a januárom 2020 o 38 percent, „čo je v histórii Slovenska prvé rapídne zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov“.

Podľa ministerstva si finančne prilepšilo 80 tisíc učiteľov.