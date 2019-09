Mimovládka Via Iuris je za verejnú voľbu kandidátov na Ústavný súd

Proti verejne voľbe je najmä koaličný Smer.

18. sep 2019 o 15:18 SITA

BRATISLAVA. Pri verejnej voľbe si vedia občania pozrieť, ako ich zvolení poslanci hlasovali.

Uviedla to pre agentúru SITA mimovládna organizácia Via Iuris v reakcii na to, že poslanci Národnej rady SR budú o kandidátoch na sudcov Ústavného súdu SR hlasovať pravdepodobne verejne.

Voľba kandidátov na Ústavný súd

Mimovládka zároveň pripomína, že o potrebe verejnej voľby kandidátov na post ústavných sudcov hovorí dlhodobo.

Zákonodarcovia budú na tejto schôdzi parlamentu hlasovať o uchádzačoch už v piatej dvojkolovej voľbe.

Naposledy hlasovali verejne ešte na začiatku kalendárneho roka, keď sa nepodarilo zvoliť žiadneho uchádzača.

Verejnú voľbu presadzuje väčšina parlamentných strán, tajnú presadzoval najmä Smer.

„Via Iuris už dlhodobo presadzuje, aby voľba kandidátov na ústavných sudcov bola verejná, pretože v demokracii by ľudia mali vedieť, ako hlasujú nimi zvolení poslanci, ktorí by sa mali za svoje rozhodnutia občanom zodpovedať. Zároveň je verejná voľba dôležitá preto, aby voliči vedeli, či nimi zvolení poslanci nezmenili deklarované hodnotové postoje," uviedla Kristína Babiaková, advokátka spolupracujúca s Via Iuris.

Piata voľba ústavných sudcov

V stredu v súvislosti s blížiacou sa voľbou sudcov vystúpil v parlamente mimoriadne aj predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan.

Vo svojom príhovore apeloval na poslancov, aby zabezpečili kompletný ústavný súd v čo najkratšom čase.

Parlament volil v tomto roku ústavných sudcov už v štyroch dvojkolových voľbách, pričom zvolil 14 kandidátov.

Časť z nich už exprezident Andrej Kiska vymenoval vrátane nového predsedu Ivana Fiačana.

Zvyšné zvolené mená čakajú na rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá viackrát verejne zopakovala, že chce čakať na kompletný menoslov.

Vo februári sa uvoľnilo až deväť sudcovských miest, v súčasnosti chýbajú ústavnému súdu stále šiesti sudcovia z trinástich.