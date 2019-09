Rozbroje v SaS sa prehlbujú, Sulík odmieta na kandidátke Galka a Rajtára

SaS je v ohrození, hovorí Slosiarik.

18. sep 2019 o 17:04 Lucia Praus Krbatová

BRATISLAVA. Konflikt v SaS medzi krídlom lídra Richarda Sulíka a platformou Demokratické jadro sa päť mesiacov pred parlamentnými voľbami čoraz viac vyostruje.

Prípadný rozkol by mohol stranu oslabiť natoľko, že by sa po voľbách nemusela dostať do parlamentu.

Sulík odmieta byť na volebnej kandidátke spolu s podpredsedom strany Ľubomírom Galkom a poslancom Jozefom Rajtárom, ktorí kedysi patrili k jeho najbližším ľuďom.

Obaja v posledných mesiacoch kritizovali niektoré Sulíkove výroky v zahraničnej politike či štýl jeho vedenia. Sú aj členmi Republikovej rady, ktorá rozhoduje o podobe volebnej listiny.

Demokratické jadro SaS na svojom facebooku informovalo, že pripravili verziu volebnej kandidátky na čele so Sulíkom a predložili ju členom v snahe zastaviť prehlbujúci sa konflikt. Sulík ju však podľa platformy odmietol.

Podpredsedníčka strany a jedna z hlavných tvárí platformy Jana Kiššová pre SME potvrdila, že o tom, že nechce byť na kandidátke s Galkom a Rajtárom, počula priamo od Sulíka. "Áno, vyjadril sa tak," hovorí.