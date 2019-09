Bödör si podľa Kočnerovej Threemy volával s Ficom

Kočner kritizoval Fica za odstavenie Harabina.

18. sep 2019 o 17:26 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Prezývali ho "šéf", hodnotili jeho kroky a chceli ho presvedčiť, aby zvolili nového Generálneho prokurátora namiesto Jaromíra Čižnára, ešte kým skončí súčasná vláda.

Takto sa Marian Kočner bavil s podnikateľom Norbertom Bödörom o predsedovi Smeru Robertovi Ficovi podľa správ z Kočnerovej Threemy, ktoré zverejnil Denník N.

"Najdôležitejšie je mať GP. A na to musíš šéfa presvedčiť ty! Je šéf uzrozumený s tým, že nového treba zvoliť ešte pred koncom tejto vlády? Verím, že v tomto sme zajedno," písal Kočner 3. decembra 2017.

Strana Smer sa zatiaľ k správam nevyjadrila.

Komunikácia z Kočnerovej Threemy od septembra 2017 do mája 2018 je súčasťou policajného vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Polícia ju s pomocou Europolu získala z Kočnerového mobilu. Médiá z nej v posledných mesiacoch postupne zverejňujú informácie so súhlasom pozostalých rodín a s ohľadom na to, aby neohrozili vyšetrovanie.

Kočner si podľa doterajších informácií cez Threemu písal o politike a svojich kauzách najmä s podnikateľom Norbertom Bödörom, ktorý má kontakty na polícii, a s Alenou Zuszsovu, ktorá je obvinená z vraždy. Písal si napríklad aj s bývalým námestníkom Generálnej prokuratúry Petrom Šufliarskym.

Telefonáty Ficovi

Z komunikácie ďalej vyplýva, že Bödör bol s Ficom v telefonickom kontakte.

Dňa 8. februára 2018 sa Kočner pýtal Bödöra: "Bol šéf s Jaríkom?" Bödör odpovedal: "Neviem, má vypnutý mobil."

Jaríkom mysleli Čižnára a postupom času v ňom videli čoraz väčšiu hrozbu.

"Ten Jarík nás chce všetkých popraviť. Vyskúšal si to na LB, zistil, že mu to prešlo, tak pokračuje ďalej…On zošalel," písal Kočner v máji 2018, krátko pred svojím zatknutím.

Nádej videl v sudcovi Najvyššieho súdu a vo vtedajšom kandidátovi na prezidenta Štefanovi Harabinovi.

"Jediná možnosť je, že sa Harabin stane prezidentom, ja s Glváčom dosvedčíme, že bral Jaro od nás úplatky a Harabin ho odvolá. Lebo šéf je sráč," písal Kočner.

"V tomto je," odpovedal Bödör. "Jaro chce všetkým dokázať, že nie je spolužiak," povedal ešte Kočner.

Malá skupinka s Ficom

Fica považovali za súčasť ich "skupinky". V januári 2018 Kočner Bödörovi písal: "Mi to tak pripadá, že len my dvaja sme so šéfom."

Bödör odpovedal: "Tak je nás ešte trocha viac, ale teda veľká skupinka už nie sme."

Kritizovali na ňom dosadzovanie ľudí na kľúčové pozície. Chybou podľa nich bolo, že sa Čižnár stal generálnym prokurátorom či Ján Valko šéfom SIS, alebo strata vplyvu bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku.

"Ku…a, keď bolo hojno a dobre, tak sa všetci viezli. Začalo sa to odj…m Dobroša. A veľmi veľkou chybou bolo, že odj…li Harabina," písal Kočner v januári.

Fica kritizovali aj za jeho prístup k dnes už bývalej predsedníčke Ústavného súdu Ivette Macejkovej.

"Inak, vždy som bol presvedčený o tom, že šéf s Macejkovou vie hovoriť, len podľa mňa on má problém 'niečo vybavovať'. To mal aj Dobroš. On nevedel svojim podriadeným nič 'prikázať'. To som vždy vybavoval ja," napísal Kočner.